Сколково запускает платформу по внедрению генеративного ИИ в промышленность

Фонд «Сколково» разработал программу ProGenAI по развитию и распространению генеративного искусственного интеллекта в промышленных отраслях. Она позволит аккумулировать и систематизировать передовые разработки партнеров Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) в интересах крупнейших производств и призвана обеспечить их готовность к новому технологическому укладу.

На платформе ProGenAI будет реализована многогранная сквозная экспертиза по поддержке внедрений генеративного искусственного интеллекта в промышленность на всех этапах процесса – от НИОКР до масштабирования на производстве.

«Конкуренция в глобальной гонке разработчиков генеративного искусственного интеллекта (GenAI) ставит Россию перед серьёзными вызовами из-за разницы в объеме инвестиций и физической инфраструктуры ведущих вендоров. Асимметричное развитие отечественных вендоров возможно за счет массового промышленного внедрения, стимулирующего постоянный приток данных для обучения моделей и получение ценной обратной связи. Экспериментируя с генеративным ИИ уже сейчас, компании различных секторов экономики значительно увеличивают шансы встроиться в стремительно растущую на мировом уровне конкурентоспособность», – подчеркнул стратегическую востребованность инициативы Сергей Дутов, директор по корпоративным инновациям Фонда «Сколково».

В числе партнёров проекта ведущие исследовательские центры страны, такие как Сколтех и АИРИ, что позволит участникам иметь доступ к передовым методам и алгоритмам, разрабатывать решения для производства. Партнерами Сколково являются все ключевые вендоры MLLM – Сбер, Яндекс, MTC. Важным элементом процесса внедрения передовых решений, помимо НИОКР и мультимодальных моделей, является кастомизация разработок и интеграция. В этой части партнерами платформы выступили ведущие ИТ-компании страны: «Рексофт», «Софтлайн», ИЦ «Ай-Теко». Используя внутреннюю экспертизу и продукты более 300 ИИ-стартапов Фонда, они формируют решение в промышленности.

Передовые индустриальные корпорации, активно пилотирующие технологии генеративного ИИ в производстве, в числе которых Норникель, Газпромнефть, НЛМК, РМК, Сибур и другие лидеры, поделятся с участниками проекта накопленным передовым опытом.

В ходе проведенного исследования с участниками платформы ProGenAI были проанализированы более 30 практик применения GenAI в различных секторах экономики РФ и 100 международных кейсов, сформирована база лучших практик использования генеративного ИИ в промышленности.

В качестве практических инструментов, нацеленных на успешное решение задач по внедрению генеративного ИИ на производствах, платформа ProGenAI обеспечит доступ к стратегическому консалтингу, предоставит возможность получения аналитики, в том числе необходимой индустриальной специфики, вовлечение в специально разработанные образовательные программы, а также чемпионаты по GenAI в вузах. Для лучших пилотных внедрений предполагаются различные виды финансовой, грантовой поддержки, а также иные преференции.

Получить информацию о текущих и будущих проектах платформы ProGenAI, а также с публичной частью исследования GenAI в российской промышленности можно на специализированном информационном ресурсе progenai.sk.ru.