В Карельском РДУ назначены новые руководители

16 апреля директором филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ назначен Юрий Старков. Первым заместителем директора – главным диспетчером филиала – Егор Глухих. Кадровые изменения связаны с выходом на заслуженный отдых Олега Паромова, возглавлявшего диспетчерский центр с момента его основания в 2003 году.

Юрий Валерьевич Старков родился 19 марта 1977 года в Курске. В 1999 году окончил Курский государственный технический университет по направлению «Электроснабжение промышленных предприятий», в 2022 году – Курскую академию государственной и муниципальной службы по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Трудовой путь начал в 1999 году на Курской ТЭЦ № 1, где прошел путь от электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанции до начальника смены электроцеха.

В 2008 году принят в филиал Системного оператора Курское РДУ на должность диспетчера, где проработал до 2018 года, последовательно занимая должности старшего диспетчера, заместителя начальника оперативно-диспетчерской службы, начальника службы электрических режимов.

С ноября 2018 года – первый заместитель директора – главный диспетчер филиала АО «СО ЕЭС» Карельское РДУ.

Труд Юрия Старкова неоднократно отмечен корпоративными наградами.

Егор Сергеевич Глухих родился 14 июля 1988 года в Кирове. В 2011 году окончил ГОУ ВПО «Вятский государственный университет» по специальности «Электроэнергетические системы и сети». Будучи студентом, начал работать электрослесарем в ОАО «Кировэлектросетьсервис».

В 2012 году принят на работу в филиал АО СО ЕЭС Кировское РДУ на должность диспетчера оперативно-диспетчерской службы.

В 2016 году переведен в оперативно-диспетчерскую службу филиала АО «СО ЕЭС» Кубанское РДУ. В 2019 году в составе команды Кубанского РДУ стал победителем VI Всероссийских соревнований профессионального мастерства диспетчеров региональных диспетчерских управлений.

В январе 2020 года принят в оперативно-диспетчерскую службу филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада на должность диспетчера. В 2021 году в составе команды ОДУ Северо-Запада одержал победу на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства диспетчеров объединенных диспетчерских управлений.

С 2022 года работал заместителем начальника оперативно-диспетчерской службы ОДУ Северо-Запада.

Имеет корпоративные награды Кировского РДУ, Кубанского РДУ, ОДУ Юга, ОДУ Северо-Запада.