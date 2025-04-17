EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции «АРКАД-КАБЕЛЬ»

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний образцов кабельной продукции ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 и ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 с маркировкой «АРКАД-КАБЕЛЬ» (производитель не установлен), закупленных в розничных магазинах электротехники г. Казани.

В обоих отобранных образцах выявлены ужасающе-рекордные отклонения от требований качества и безопасности ГОСТ 31996-2012 в части превышения электрического сопротивления ТПЖ: от 50% до 57%.

«АРКАД-КАБЕЛЬ» – известная «торговая марка-призрак». Результаты испытаний данной продукции из раза в раз доказывают ее опасность при использовании при назначении.

Подтверждением вывода о производстве данной продукции предприятием, официально не зарегистрированным, служит ответ, полученный из Управления Роспотребнадзора по Тульской области. Специалисты ведомства осуществили выездное обследование по указанному на маркировке адресу, который указан на всех бирках «АРКАД-КАБЕЛЬ». Результаты проверки свидетельствуют о том, что указанный производственный объект фактически отсутствует. В письме указано, что

«По адресу: г. Тула, ул. Мосина, д. 2а/1 размещены две организации, не занимающиеся производством и изготовлением кабельной продукции, производственная деятельность ООО «Аркад­ Кабель» не установлена».

По итогу:

реального завода нет;

фальсифицированная продукция есть;

состав правонарушения (в последующем – преступления) – налицо.

На сегодняшний день до всех продавцов, в ассортименте которых выявлена продукция «АРКАД-КАБЕЛЬ», доведена информация

о противоправности их действий. В результате претензионной работы в 100% случаев удалось добиться прекращения реализации данного кабелесодержащего продукта.

По обращениям EL-Комитета НОПСМ органы внутренних дел нескольких регионов ведут работу по розыску конечных бенефициаров этого «завода-призрака», так как их действия подпадают сразу под несколько статей УК России.

EL-Комитет НОПСМ в очередной раз категорически предостерегает потребителей от приобретения и использования фальсифицированной продукции «АРКАД-КАБЕЛЬ».