Энергетическая стратегия до 2050 года станет одной из центральных тем предстоящей Российской энергетической недели

Правительство Российской Федерации утвердило Энергостратегию-2050 с двумя ключевыми приоритетами: обеспечение внутреннего рынка энергоресурсами и реализация экспортного потенциала. Энергостратегия-2050 утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 908-р. Представил документ вице-премьер Александр Новак в ходе проведенного премьер-министром Михаилом Мишустиным оперативного совещания. Этот ключевой для развития государства документ был обновлен по поручению главы государства.

В Энергетической стратегии до 2050 года предусмотрены мероприятия, направленные на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей.

«Энергетическая стратегия определяет долгосрочные ориентиры нашей страны на период до 2050 года: развитие ТЭК в условиях глобальных вызовов, энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологических изменений в целом и растущего энергопотребления. Стратегия учитывает рост мирового спроса на все виды источников на 20% к 2050 году. Важно отметить, что увеличение промышленного производства, развитие электротранспорта городских агломераций, рост цифровой инфраструктуры обеспечат долгосрочный спрос на энергоресурсы и продукцию нефтегазохимии – все это также учтено в документе. Первые этапы реализации Энергостратегии будут обсуждаться на Российской энергетической неделе, которая состоится с 15 по 17 октября в Москве», – отметил вице-премьер Александр Новак.

Энергостратегия синхронизирована со Стратегиями пространственного развития, Стратегией научно-технологического развития и другими документами. Ее целью является новое состояние энергетики, включающее в себя доступное гарантированное обеспечение населения и экономики России продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса, эффективную реализацию экспортного потенциала страны, а также обеспечение энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности отраслей топливно-энергетического комплекса.

«Энергетическая стратегия – это важнейший документ в области энергетики, имеющий ключевое значение для развития нашей страны в этой отрасли до 2050 года. Ключевыми векторами развития выступают диверсификация источников энергоснабжения, интенсивное внедрение инновационных технологий и обеспечение экологической устойчивости, что позволит нашей стране занять лидирующие позиции на глобальной арене и обеспечить энергетическую безопасность нации. Деловая программа Российской энергетической недели будет учитывать все элементы реализации данной стратегии, ожидаются обсуждения и панельные дискуссии лидеров отрасли, представителей органов власти и крупнейших энергетических компаний», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Международного форума «Российская энергетическая неделя» Антон Кобяков.

Часть мероприятий Энергетической стратегии направлена на ускоренную реализацию инфраструктурных проектов и создание условий, необходимых для перенаправления поставок нефти, газа и продуктов их переработки на новые рынки дружественных стран, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, активное использование потенциала Северного морского пути, ускоренное соединение систем транспортировки газа «Сила Сибири» и «Сахалин – Хабаровск – Владивосток» с единой системой газоснабжения для приоритетного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Проект новой Энергетической стратегии обсуждался в ходе стратегических сессий с привлечением отраслевых объединений и экспертных сообществ, научных и исследовательских учреждений. План мероприятий по реализации Стратегии будет подготовлен Министерством энергетики Российской Федерации и представлен в Правительство в течение шести месяцев.

Деловая программа Российской энергетической недели пройдет на двух площадках: в ЦВЗ «Манеж», а также в Гостином дворе. В этом году она будет построена по нескольким ключевым направлениям: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и другие направления. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено атомной энергетике в рамках 80-летия отрасли – на площадке Гостиного двора планируется организация большого стенда технологий и оборудования атомной промышленности.

Российская энергетическая неделя проходит при поддержке Правительства Российской Федерации, Минэнерго России и Правительства Москвы. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.