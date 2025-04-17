Камкабель открыл новый розничный магазин по франшизе в Магадане

Магадан стал новым регионом присутствия бренда «Камкабель», продолжив экспансию на Дальнем Востоке после успешных запусков в Якутске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Выбор столицы Колымы обусловлен её экономическим ростом и высоким спросом на электротовары, связанный с активным строительством жилья и модернизацией производства.

Франшиза «Камкабель» входит в число крупне

Просмотр материалов компании Камкабель (Камский кабель) на данный момент ограничен Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

...