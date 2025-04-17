Камкабель открыл новый розничный магазин по франшизе в Магадане

32 минуты назад
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ООО Камский кабель (Камка...

Магадан стал новым регионом присутствия бренда «Камкабель», продолжив экспансию на Дальнем Востоке после успешных запусков в Якутске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре. Выбор столицы Колымы обусловлен её экономическим ростом и высоким спросом на электротовары, связанный с активным строительством жилья и модернизацией производства.

Франшиза «Камкабель» входит в число крупне

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Камкабель (Камский кабель)
Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» производит кабельно-проводниковую продукцию. Для её изготовления предприятие использует современный производственный комплекс «Камкабель»,  самый крупный в России. Численность персонала на сегодняшний день составляет около 3 000 человек. Завод «Камский кабель» расположен в городе Перми – крупнейшем административном, промышленном,  научном и культурном центре с населением около 1 млн. человек,  на правом берегу реки Кама.