Посетители «Нефтегаз 2025» познакомились с решениями бренда EKF для нефтегазовой отрасли

Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, представила самые актуальные разработки для предприятий нефтегазовой отрасли на выставке «Нефтегаз 2025».

Посетители стенда увидели ГРЩ с функцией интеллектуального распределения электроэнергии, познакомились с решениями для автоматизации инженерных систем, эффективного управления насосами и комплексной молниезащиты нефтегазовых объектов. Все желающие смогли оценить возможности собственной разработки экспертов «Электрорешения» – аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry для мониторинга, управления и анализа данных систем автоматизации.

Также на стенде были представлены зарекомендовавшие себя продукты: ИБП для промышленного применения, линейка промышленного активного телеком-оборудования, промышленный обогрев, контрольно-измерительные приборы, преобразователи частоты PRO-DRIVE. Не обошлось и без новинок. Гости увидели высокопроизводительный ПЛК D-CARD и функциональную оболочку AleSta для промышленного применения, локализованную в России.