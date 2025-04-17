Посетители «Нефтегаз 2025» познакомились с решениями бренда EKF для нефтегазовой отрасли
Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, представила самые актуальные разработки для предприятий нефтегазовой отрасли на выставке «Нефтегаз 2025».
Посетители стенда увидели ГРЩ с функцией интеллектуального распределения электроэнергии, познакомились с решениями для автоматизации инженерных систем, эффективного управления насосами и комплексной молниезащиты нефтегазовых объектов. Все желающие смогли оценить возможности собственной разработки экспертов «Электрорешения» – аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry для мониторинга, управления и анализа данных систем автоматизации.
Также на стенде были представлены зарекомендовавшие себя продукты: ИБП для промышленного применения, линейка промышленного активного телеком-оборудования, промышленный обогрев, контрольно-измерительные приборы, преобразователи частоты PRO-DRIVE. Не обошлось и без новинок. Гости увидели высокопроизводительный ПЛК D-CARD и функциональную оболочку AleSta для промышленного применения, локализованную в России.
«Нефтегаз – одна из крупнейших нефтегазовых выставок в мире. Это отличная возможность за несколько дней познакомить специалистов отрасли с продуктами и решениями бренда EKF. И не просто познакомить, но и продемонстрировать эффективность их использования благодаря интерактивному стенду. Уверен, что форум – отличная площадка для начала долгосрочных и продуктивных деловых отношений», – отметил директор по маркетингу компании «Электрорешения» Андрей Рябов.