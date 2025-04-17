Делегация АЭС «Руппур» посетила Завод «Электропровод»

15 апреля 2025 года в рамках официального визита по промышленным предприятиям Российской Федерации АО «Электропровод» посетила делегация атомной электростанции «Руппур» (Народная Республика Бангладеш).

В ходе визита представители АЭС «Руппур» ознакомились с производственной инфраструктурой предприятия, а также с технологиями изготовления уникальной кабельной продукции, применяемой в энергетических и инфраструктурных проектах. Делегация проявила особый интерес к системам контроля качества, техническому оснащению лабораторных комплексов и процессу сертификации выпускаемой продукции.

Гости посетили производственные цеха, лаборатории и логистические площадки. В рамках экскурсии представители АО «Электропровод» продемонстрировали ключевые этапы производственного цикла и подробно рассказали о применении инновационных решений в сфере кабельной промышленности.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и обозначили перспективы для сотрудничества. Завершился визит обменом памятными сувенирами и совместным фотографированием. Компания выразила благодарность гостям за посещение завода и надежду на укрепление партнёрских связей в будущем.