РУСЭЛ на «Нефтегазе»: КУЭС и технологическая независимость

Крупнейшая выставка в сфере оборудования и технологий для нефтегазового сектора «Нефтегаз» завершила свою работу. Ее гостями стали руководители и топ-менеджеры добывающих, нефтехимических и перерабатывающих компаний, предприятий, занятых в ТЭК и смежных отраслях.

Представители холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) приняли участие в нескольких треках деловой программы, посвященных технологической независимости электротехнической отрасли, импортозамещению и консолидированному реагированию отечественных производителей на актуальные вызовы.

На стенде РУСЭЛ посетители знакомились с образцами продукции холдинга: блоками дуговой защиты с оптическими датчиками дуги, ретрофитом двери релейного отсека, низковольтными комплектными устройствами «КУЭС», преобразователями частоты, контакторами, микропроцессорными терминалами БЭМП.

В выставке «Нефтегаз» приняли участие более тысячи отечественных и зарубежных компаний. Стенды и экспозиции представили предприятия из Индии, Китая, Ирана, Республики Беларусь, Казахстана, Турции, Узбекистана и других стран. В качестве спикеров выступило более ста экспертов отрасли.