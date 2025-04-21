В ГК «ОПТИКЭНЕРГО» завершилась открытая спартакиада, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В группе компаний «ОПТИКЭНЕРГО» успешно прошла открытая спартакиада, приуроченная к знаменательной дате — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участниками соревнований стали команды различных подразделений группы компаний, включая ОПТИКЭНЕРГО, Сарансккабель-Оптика, ЭМ-КАБЕЛЬ, ЭМ-КАТ, ЭМ-Пласт, а также коллектив Электромеханического колледжа.

Соревнования проходили по шести спортивным дисциплинам: волейбол, футбол, теннис, плавание, дартс и стрельба. Итоги подводились в командном зачёте, победителем стала команда с максимальным количеством набранных очков.

По итогам всех состязаний лидером среди команд оказалась группа «Сарансккабель-Оптика», набравшая 40 баллов. Несмотря на некоторое снижение позиций во время финального соревнования по стрельбе, участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойное выступление, оставшись на втором месте. Участники подчёркивают важность полученного опыта и желание развивать свои спортивные навыки дальше.

Отдельная награда досталась Павлу Кочеткову, водителю автовышки компании «Сарансккабель-Оптика». Молодой спортсмен одержал победу в личном первенстве по бильярду, завоевав главный приз — Кубок Генерального Директора ГК «ОПТИКЭНЕРГО» Михаила Эвировича Боксимера. Эта победа стала для Павла далеко не первой, подчеркивая его мастерство и стремление к новым достижениям.

Группа компаний гордится результатами участников, отмечая значимость такого мероприятия не только в плане спортивной победы, но и в воспитании духа единства, стремления вести здоровый образ жизни и получать истинное удовольствие от каждой минуты, проведённой вместе.