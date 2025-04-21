Минпромторг провел презентацию проекта российско-таджикистанского индустриального парка

Заместитель директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Артур Галиуллин в Душанбе на площадке ГУП «Коргохи машинасози» представил Премьер-министру Таджикистана Кохиру Расулзаде параметры и текущий статус организации совместного с таджикистанскими партнерами промышленного парка.

Создание индустриального парка позволит масштабировать количество российских промышленных экономоператоров в стране и в значительной степени повлияет на достижение цели по увеличению в два с половиной раза (к 2030 году) двустороннего товарооборота между Россией и Таджикистаном. Необходимость наращивания объемов взаимной торговли была подчеркнута в марте этого года на встрече лидеров двух стран. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Создание зарубежной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Напомним, 17 марта Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов и Министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабир на встрече глав государств подписали межправительственное соглашение, закрепляющее основные условия реализации проекта. Площадка будет находится под российским управлением, при этом его резидентами на преференциальных условиях смогут стать российские и иностранные компании, а произведенная на его территории продукция обеспечит дополнительное внутреннее насыщение промышленными товарами как рынки Таджикистана, так и близлежащих стран.