«Норникель» объявляет итоги производственной деятельности за 1 кв. 2025 год

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия, а также один из крупнейших производителей металлического никеля, платины и меди, объявляет предварительные производственные результаты за первый квартал 2025 года.

Старший вице-президент — Операционный директор Александр Попов прокомментировал операционные результаты:

«По итогам первого квартала выросло производство платины, при этом выпуск остальных металлов незначительно снизился.

Небольшое снижение производства никеля было вызвано проведением регулярного профилактического ремонта оборудования для поддержания бесперебойной работы основных технологических агрегатов.

Объем производства меди практически не изменился, в то время как Забайкальский дивизион увеличил производство меди благодаря программе повышения операционной эффективности.

На Надеждинском металлургическом заводе продолжается реализация Серной программы — ключевой инициативы Федерального проекта „Чистый воздух“. В настоящее время в комплексное опробование запущены первая и вторая технологические линии, благодаря которым установленные на 2024 год показатели по снижению выбросов диоксида серы успешно выполнены. Полная реализация Серного проекта на Надеждинском металлургическом заводе направлена на двукратное сокращение выбросов диоксида серы в атмосферный воздух и, соответственно, на повышение качества жизни в Норильске. Достигнутый прогресс был отмечен государственными органами в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий в Заполярном дивизионе.

Компания подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья на 2025 год на уровне ранее опубликованного».