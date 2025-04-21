Технониколь планирует вложить более 5 млрд руб. в строительство третьего завода в Ростовской области

Корпорация "Технониколь" приступает к строительству завода по производству каменной ваты в Красносулинском индустриальном парке Ростовской области, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в 2025 году инвестиции в проект составят около 5 млрд рублей. Строительство планируется завершить во II квартале 2026 года, технологический запуск первой линии намечен на конец 2026 года. Планируемый объем вложений в 2026 году не уточняется.

Завод будет выпускать утеплитель из каменной ваты для частного, промышленного и гражданского строительства, а также техническую изоляцию и материалы для огнезащиты. Будет создано 150 рабочих мест.

"Новое предприятие расположится на смежном с действующим "Заводом Техно" участке в 25 га. Сейчас на площадке идут подготовительные работы. Завершилось ее инженерное оснащение и расчистка от растительности. Проводится электричество и водоснабжение. В течение месяца генеральный подрядчик приступит к строительству", - говорится в сообщении.

В 2025 году планируется завершить общестроительные работы, включающие возведение основного производственного корпуса и инфраструктурных объектов. Затем начнется строительство собственной электростанции мощностью 20 МВт, а также открытых складов для хранения готовой продукции. Общая площадь возводимых зданий составит около 20 тыс. кв. м.

В пресс-релизе сообщается, что практически все материалы и оборудование для инженерно-технического обеспечения зданий, а также часть производственных установок будут изготовлены в России.

"По нашим оценкам, на строительстве завода мы сможем единовременно задействовать 300-400 человек. Мы стараемся привлекать специалистов Южного федерального округа (ЮФО) и собственных сотрудников", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "Минеральная изоляция" корпорации "Технониколь" Василия Ткачева.

В настоящее время в Ростовской области работают два завода "Технониколи". Они выпускают почти 650 наименований тепло- и звукоизоляции для жилых, промышленных, общественных и административных зданий, а также технической изоляции и субстратов для сельского хозяйства. Отгрузки ведутся в Приволжский, Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный и Южный федеральные округа.

Как сообщалось, "Технониколь" в 2025 году планирует инвестиции в основной капитал на уровне около 35 млрд рублей (в 2024 году - 32 млрд рублей).

Корпорация "Технониколь" работает с 1992 года, является крупным производителем и поставщиком кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов.