В «Экспоцентре» демонстрируется возобновляемая энергетика

В «Экспоцентре» открылась международная выставка и форум «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» – RENWEX 2025. Мероприятие организовано АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Ассоциации малой энергетики и Национального агентства по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии (НАЭВИ) под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

В этом году на площади более 2 600 кв. м представлены технологии в сфере ВИЭ, энергосбережения, электротранспорта и зарядной инфраструктуры. В выставке принимают участие около 100 компаний из 5 стран: России, Китая, Турции, Испании и Индии.

В церемонии официального открытия выставки приняли участие директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, директор департамента машиностроения для ТЭК Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Кузнецов, директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Российской Федерации Андрей Максимов, заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Ирина Гайда, заместитель генерального директора АО «Экспоцентр» Сергей Селиванов.

Алексей Жихарев отметил, что «на фоне тех преобразований, которые мы видим в энергосистеме России и в энергосистемах других стран мира, технологии энергоперехода начинают играть еще более и более важную роль. Поэтому выставка RENWEX является отличной площадкой для эффективной дискуссии между органами власти, участниками рынка, промышленными предприятиями, которые нацелены на развитие энергетики и в нашей стране, и за рубежом».

Сергей Селиванов в приветственном слове сказал, что

«RENWEX за годы своего проведения стал ведущей площадкой в России для демонстрации достижений в области возобновляемой энергетики, электротранспорта и зарядной инфраструктуры. Сегодня проект объединяет ключевых игроков рынка, представителей органов власти, ученых и разработчиков – всех, кто формирует облик энергетики будущего». «Деловая программа форума, - продолжил Сергей Селиванов,- как и прежде, является интеллектуальным ядром RENWEX. В течение трех дней нас ждут стратегические сессии, панельные дискуссии, круглые столы и презентации, охватывающие весь спектр актуальных вопросов: от устойчивого энергоперехода и международного сотрудничества до локализации технологий, систем накопления энергии и энергоснабжения в удаленных регионах».

Выставка RENWEX 2025 работает до 24 апреля.