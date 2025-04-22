«ЭЛ5-Энерго» активно участвует в проектах модернизации технологического оборудования электростанций

12 апреля 2025 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Энергетической стратегии России до 2050 года. Стратегия определяет долгосрочные ориентиры для развития топливно-энергетического комплекса в условиях глобальных вызовов, энергоперехода, внедрения цифровых технологий, технологических изменений и растущего энергопотребления. В консультированиях и общественном обсуждении данного документа принимали участие и эксперты ПАО «ЭЛ5-Энерго».

В числе приоритетных целей стратегии: гарантированный доступ населения и экономики России к продукции и услугам ТЭК, эффективная реализация экспортного потенциала страны, а также обеспечение ее энергетической безопасности, технологического суверенитета и конкурентоспособности. ПАО «ЭЛ5-Энерго» поддерживает долгосрочное эффективное планирование отрасли и активно участвует в проектах модернизации технологического оборудования тепловых электростанций для увеличения их мощности и уровня надежности, а также снижения удельного расхода топлива и влияния на окружающую среду. На данный момент компанией успешно реализован проект модернизации ТГ-7, а также ведутся работы по проекту ТГ-6 на одной из старейших станций - Среднеуральской ГРЭС, которой в следующем году исполнится 90 лет. Кроме того, в программу КОММод-2028 вошел еще один проект модернизации энергоблока №9.

Особое внимание в Энергетической стратегии уделяется вопросам снижения воздействия на окружающую среду, в том числе за счет внедрения современных экологических стандартов, стимулирования энергосбережения. Отметим, что все объекты компании ПАО «ЭЛ5-Энерго» одними из первых в отрасли получили Комплексные экологические разрешения. Кроме того, особая роль в Энергостратегии уделяется ВИЭ, мощность которых к 2050 году должна увеличиться более чем на 40%. Компанией ведется активное развитие реализованных проектов ветрогенерации. Кольская ВЭС является самым большим ветропарком в мире за полярным кругом с выработкой до 750 млн КВт.ч в год. Азовская ВЭС стала первым ветропарком в России, зарегистрированным в качестве климатического проекта в российском реестре углеродных единиц. И уже в 2024 году были выпущены в обращение пе