«Эльга» запускает строительство второй линии Тихоокеанской железной дороги

Компания "Эльга", один из крупнейших в мире производителей коксующихся углей премиального качества, начинает строительство второго пути на Тихоокеанской железной дороге (ТЖД). Это позволит увеличить провозную способность магистрали с 30 до 50 млн тонн угля в год с Эльгинского месторождения. Об этом говорится в сообщении компании.

"Строительство 531 км второго пути уже начато. В процессе работы по отсыпке земляного полотна под верхнее строение пути, укрепление откосов насыпи", - говорится в сообщении.

Сейчас ТЖД работает в тестовом режиме: уже отправлено 2 млн тонн угля, проведена проверка всех систем и выявлены зоны для дальнейшего совершенствования, добавили в компании.

Тихоокеанская железная дорога (ТЖД) - инфраструктурный проект угольной компании "Эльга". Железнодорожная ветка проходит по территории Республики Саха (Якутия) и Хабаровского края. Она соединяет Эльгинское угольное месторождение с морским угольным терминалом в районе мыса Манорский на побережье Охотского моря. Протяженность ТЖД - 531 км, с учетом разъездов и станций - 626 км.