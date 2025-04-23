Алексей Кулапин: для развития возобновляемой энергетики необходимы новые кадры и компетенции

На 6-й Международной выставке и форуме RENWEX 2025 «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин обозначил основные направления международного сотрудничества по развитию чистой энергетики и осуществлению справедливого энергоперехода.

Спикер отметил, что тема снижения углеродного следа мирового ТЭК находит значительный отклик на международных многосторонних площадках, но существует множество вариантов и предположений о том, за счет каких технологий и видов топлива глобальный ТЭК сможет сократить выбросы парниковых газов и избежать неблагоприятного изменения климата.

Учитывая тенденции в энергетике и национальные приоритеты России и других стран, РЭА Минэнерго России разработало и представило собственные сценарии развития мировой энергетики до 2050 года. По словам Алексея Кулапина, в настоящее время оптимальным видится сценарий «Рациональный технологический выбор», который предполагает рост доли ВИЭ в мировом энергобалансе при сохранении значимой роли углеводородов. Такой путь энергоперехода был поддержан странами БРИКС и отражен в исследовании «Справедливый энергетический переход стран БРИКС 2024», подготовленном Платформой энергетических исследований объединения.

Говоря о координирующей деятельности России в рабочей группе Энергоплатформы по технологиям, глава РЭА Минэнерго России обозначил, что технологическое сотрудничество в рамках БРИКС предусматривает углубление взаимодействия в области технологий и инноваций, укрепление технологического суверенитета и улучшение условий для привлечения инвестиций.

«Сейчас на базе Энергоплатформы проводится гармонизация национальных документов, определяющих стандарты технологий для энергетического перехода. Также будет сформирован перечень вызовов в области энергетики для стран БРИКС с целью их совместного решения в рамках технологического сотрудничества. А для повышения эффективности внедрения новых технологий планируем создать базу знаний передового опыта в области энергетики», ‒ добавил Алексей Кулапин.

Также генеральный директор Агентства принял участие в сессии, посвященной возобновляемой энергетике и кадровому потенциалу в этой сфере. В приветственном слове он отметил, что в мировом масштабе ВИЭ является одним из самых быстрорастущих сегментов ТЭК.

«В нашей стране в соответствии с принятой Энергостратегией России к 2050 году ожидается увеличение вклада ВИЭ в прогнозный топливно-энергетический баланс более чем в пять раз. Такое развитие отрасли возобновляемой энергетики ставит перед государством, отраслевым и научно-образовательным сообществом актуальные задачи по развитию кадрового потенциала и формированию у специалистов новых компетенций. Уверен, что такие задачи можно решить только благодаря тесному взаимодействию», – подчеркнул Алексей Кулапин.

В ходе мероприятия также было объявлено о старте конкурса «Возобновляемая энергия планеты», организованном Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Итоги конкурса подведут на научно-практической конференции «Территория энергетического диалога», которая состоится 15‒16 октября 2025 года в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».