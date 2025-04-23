Группа «Терра-Ток» разрабатывает проекты для нефтегазового сектора

Группа «Терра-Ток», разработчик, производитель и поставщик электротехнического оборудования, посетила 24-ую международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2025»), г. Москва. Нефтегазовая промышленность является стратегически важным направлением для Группы: к примеру, один из последних масштабных проектов для отрасли «Арктик СПГ 2». Компания и далее намерена сотрудничать с предприятиями нефтегаза, обсудив это с партнерами в рамках выставочного мероприятия.

В Москве проходит 24-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», являющаяся крупнейшей в России профессиональной выставкой оборудования и технологий для нефтегазового комплекса. На выставке широко представлены решения в области контрольно-измерительных приборов и автоматизации, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также газомоторная техника и разработки инжиниринговых компаний. Шинопровод Группы «Терра-Ток» был выставлен в составе оборудования партнеров.

Нефтегазовая промышленность является стратегически важным направлением для Группы. Среди значимых проектов, в которых приняла участие компания, является комплекс « Арктик СПГ 2 » (Газпром, Мурманская область). Для обеспечения надежного электроснабжения проекта, предусматривающего строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год, компания «Терра-Ток» осуществила поставку шинопровода с номинальным током 6300 A.

"Мы гордимся тем, что наше оборудование было поставлено для такого масштабного и значимого проекта, как «Арктик СПГ 2». Это свидетельствует о высоком качестве и надежности нашей продукции, способной обеспечивать бесперебойную работу даже в самых сложных климатических условиях", - рассказал Александр Мыкальников, директор Группы «Терра-Ток».