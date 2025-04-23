Группа «Терра-Ток» разрабатывает проекты для нефтегазового сектора
Группа «Терра-Ток», разработчик, производитель и поставщик электротехнического оборудования, посетила 24-ую международную выставку «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» («Нефтегаз-2025»), г. Москва. Нефтегазовая промышленность является стратегически важным направлением для Группы: к примеру, один из последних масштабных проектов для отрасли «Арктик СПГ 2». Компания и далее намерена сотрудничать с предприятиями нефтегаза, обсудив это с партнерами в рамках выставочного мероприятия.
В Москве проходит 24-я международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса», являющаяся крупнейшей в России профессиональной выставкой оборудования и технологий для нефтегазового комплекса. На выставке широко представлены решения в области контрольно-измерительных приборов и автоматизации, трубопроводной арматуры, оборудования для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и газа, а также газомоторная техника и разработки инжиниринговых компаний. Шинопровод Группы «Терра-Ток» был выставлен в составе оборудования партнеров.
Нефтегазовая промышленность является стратегически важным направлением для Группы. Среди значимых проектов, в которых приняла участие компания, является комплекс «Арктик СПГ 2» (Газпром, Мурманская область). Для обеспечения надежного электроснабжения проекта, предусматривающего строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 млн т СПГ в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год, компания «Терра-Ток» осуществила поставку шинопровода с номинальным током 6300 A.
"Мы гордимся тем, что наше оборудование было поставлено для такого масштабного и значимого проекта, как «Арктик СПГ 2». Это свидетельствует о высоком качестве и надежности нашей продукции, способной обеспечивать бесперебойную работу даже в самых сложных климатических условиях", - рассказал Александр Мыкальников, директор Группы «Терра-Ток».
В рамках выставки «Нефтегаз-2025» представители Группы компаний «Терра-Ток» провели переговоры с партнерами и потенциальными клиентами, обсуждая возможности сотрудничества и предлагая оптимальные решения для повышения эффективности и надежности работы нефтегазовых предприятий.