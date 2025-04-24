Реализацию пилотных проектов по модернизации локальной энергетики обсудили на форуме RENWEX

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) приняла участие в VI международной выставке и форуме «RENWEX. Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт». В рамках деловой программы состоялась панельная сессия на тему «Развитие интеллектуальной энергетики на труднодоступных и изолированных территориях», организованная КРДВ совместно с Центром «Энерджинет». Ключевой темой обсуждения стала реализация пилотных проектов по модернизации локальной инженерной инфраструктуры в удаленных населённых пунктах Дальнего Востока, Сибири и Арктики на основе новых бизнес-моделей и форм государственно-частного партнерства.

По словам модератора сессии, руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова решение государственной задачи по обеспечению гарантированного энергоснабжения удалённых и изолированных районов Российской Федерации, к которым в первую очередь относятся территории Дальнего Востока, Сибири и Арктики, невозможно без привлечения частных технологических и финансовых инвестиций.

В рамках законодательной дорожной карты «Энерджинет» КРДВ совместно с Центром «Энерджинет» и Российским энергетическим агентством при поддержке заинтересованных субъектов Российской Федерации и компаний подготовило предложения по созданию новых бизнес-моделей и форм государственно-частного партнерства для реализации инвестиционных проектов по модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации.

«Наши предложения основаны на комплексном подходе, который включает обеспечение долгосрочного планирования развития локальной энергетики, снятие нормативных ограничений для применения наиболее эффективных технологических решений и государственную поддержку заинтересованных частных инвесторов. С целью апробации предложенного подхода мы планируем проведение соответствующего эксперимента в рамках пяти пилотных проектов в различных населённых пунктах Дальнего Востока, Сибири и Арктики», - отметил Максим Губанов.

По словам генерального директора Центра «Энерджинет» Дмитрия Холкина, для проведения эксперимента предварительно выбраны площадки на территории Архангельской области, в Ненецком автономном округе, Томской области, Красноярском крае и Сахалинской области. В целях его сопровождения при поддержке Фонда НТИ запущена работа Проектного центра развития локальной инженерной инфраструктуры, который на первом этапе обеспечит подготовку эталонного комплекта документов для дальнейшего принятия инвестиционного решения со стороны органов власти, инвесторов и институтов развития.

«На примере населённого пункта Нарым в Томской области мы в настоящее время ведем разработку программы развития локальной инженерной инфраструктуры и уже определили несколько вариантов технологических решений, эффективность использования которых во многом зависит от применяемого механизма возврата инвестиций. Именно поэтому нашей следующей задачей является разработка эффективной бизнес-модели и определение текущих нормативных ограничений для её дальнейшей реализации. Именно поэтому нам важно иметь возможность реализации эксперимента в рамках соответствующего распоряжения Правительства Российской Федерации», - рассказал Дмитрий Холкин.

По итогам состоявшейся дискуссии участники эксперимента со стороны бизнеса в лице руководителей ООО «Группа ЭНЭЛТ», ООО «ЗН Геотерм» и АО «ЦВПТ» и ООО «Альтрен» подтвердили готовность к дальнейшей реализации пилотных проектов.