«Челябинский завод электрооборудования» признан малой технологической компанией

Челябинский завод электрооборудования (ООО «ЧЗЭО»), специализирующийся на выпуске аппаратов для приёма, распределения и трансформации электроэнергии на промышленных предприятиях и строительстве энергообъектов «под ключ», признан малой технологической компанией. Заключение о присвоении статуса МТК выдано фондом «Сколково» (Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий) по итогам экспертной оценки инновационного потенциала предприятия. Сведения об этом внесены в реестр Министерства экономического развития РФ.

«Статус МТК - это не только признание работы команды ЧЗЭО, но и новые возможности для роста. Он позволяет компаниям рассчитывать на меры государственной поддержки без излишних бюрократических процедур и формальностей: получить льготные кредиты, воспользоваться нефинансовыми мерами, открывает доступ к рынку госзаказов и к акселераторам роста. Например, нас уже можно найти на витрине стартапов «Взлёт» - платформе, созданной для взаимодействия технологических стартапов, инвесторов и индустриальных партнёров», - отмечает финансовый директор ЧЗЭО Алексей Породько.

Компания активно использует меры господдержки в своём развитии. Одной из первых, ещё в 2021 году, вступила в национальный проект «Производительность труда». Эксперты Регионального центра компетенций (РЦК, создан при Фонде развития промышленности Челябинской области) помогли ЧЗЭО увеличить выпуск продукции на 50%, улучшить её качество, расширить ассортимент и географию поставок. Сегодня эта работа продолжается в федеральном проекте «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Чтобы войти в него, нужно оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

В перечень малых технологических компаний могут войти компании с годовой выручкой менее 4 млрд рублей, работающие в приоритетных отраслях и занимающиеся разработкой, внедрением и адаптацией программного обеспечения, либо выпускающие продукцию на основе новейших технологических достижений. Получить статус МТК челябинскому заводу позволила успешная работа над созданием облачного сервиса «4Z-Диспетчер». Система для удалённого мониторинга и управления энергооборудованием была разработана инженерами ЧЗЭО совместно с учёными Южно-Уральского государственного университета при поддержке министерства образования Челябинской области. Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).

В настоящий момент «4Z-Диспетчер» готов к опытно-промышленной эксплуатации - сервис интегрирован в систему распределительного устройства напряжением 6 кВ, предназначенного для эксплуатации на одном из объектов золотодобывающего рудника в Чукотском автономном округе. Запуск «4Z-Диспетчера» в работу ожидается в первой половине 2025 года.

Экспертная оценка проекта осуществлялась по целому ряду показателей, включая уровень квалификации сотрудников, достаточность материальных ресурсов, наличие потенциального спроса на новый продукт, конкурентных преимуществ, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности и другим. По большинству критериев ЧЗЭО получил большее количество баллов, чем требуется для прохождения экспертизы заявителям в категории «зрелые компании».

Напомним, правовые основы деятельности малых технологических компаний определяет федеральный закон от 04.08.2023 №478-ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». Решение о создании реестра МТК и установлении для них мер господдержки принято с целью достижения технологического суверенитета страны.

Источник: отдел по связям с общественностью ООО «ЧЗЭО».

ООО «Челябинский завод электрооборудования» - крупнейшее предприятие энергетической отрасли в Уральском Федеральном округе, специализирующееся на строительстве энергообъектов «под ключ». С 2010 года предприятие выпускает более 30 видов электрооборудования, поставляя продукцию на предприятия по всей России и в страны ближнего зарубежья. Компания постоянно расширяется - кроме Челябинска, Москвы и Владивостока в 2023 г. открыто представительство в Тюмени.