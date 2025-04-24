«Зеленая» энергетика начинает решать задачи покрытия спроса на электроэнергию

Спикеры стратегической сессии «Траектория развития зеленой энергетики в России и в мире: что нового?», организованной в рамках международной выставки и форума RENWEX 2025 «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт», обсудили ключевые тенденции развития возобновляемых источников энергии в стране и в мире на ближайшие 18 лет.

Темпы развития ВИЭ в России определены принятыми документами планирования перспективного развития электроэнергетики. Как подчеркнул директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов в ходе выступления на стратегической сессии RENWEX 2025, потребность в ВИЭ-генерации обозначена в утвержденной Правительством Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года.

«Возобновляемая энергетика показывает очень хорошую динамику внутри страны – даже с учетом санкционных ограничений. Экономика говорит о том, что проекты по возобновляемой энергетике стали действительно конкурентоспособны уже сейчас по отношению к традиционной генерации. Результаты расчетов привели к тому, что в Генсхеме на перспективу заложен достаточно большой объем ВИЭ. Это утроение, по сути, объемов солнца и ветра к 2042 году», – отметил Андрей Максимов.

Член Правления, директор по энергетическим рынкам Системного оператора отметил, что для отдельных частей ЕЭС в условиях интенсивного роста потребления развитие «зеленой» генерации уже сегодня является наиболее эффективным и быстрым решением для покрытия спроса на электроэнергию.

«Хорошим примером востребованности ВИЭ является Объединенная энергосистема Востока. Интенсивный рост потребления требует строительства новой генерации. Большая часть новой генерации должна обеспечивать поддержание баланса и мощности и электроэнергии. В тоже время, значимая часть новой генерации требуется только для покрытия потребности в электроэнергии. Именно в этой части ввод СЭС и ВЭС становится реальной альтернативой традиционной генерации, и за счет более низкой стоимости производства электроэнергии, и за счет коротких сроков строительства», – сказал Андрей Катаев.

По словам директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрея Максимова, учитывая темпы роста потребления на Дальнем Востоке, в настоящее время министерством ведется активная подготовка к проведению уже летом 2025 года дополнительного пилотного отбора на строительство в этом регионе 1700 МВт солнечной и ветровой генерации.

Отвечая на вопрос о перспективах развития ВИЭ генерации член Правления Системного оператора Андрей Катаев отметил, что сохранение тренда снижения стоимости ВИЭ и активного развития технологий накопления электроэнергии уже в ближайшие годы может создать условия для реализации экономически эффективных проектов, предполагающих комплексный ввод объектов ВИЭ и накопителей большой емкости.

В качестве спикеров в Стратегической сессии RENWEX 2025 также приняли участие директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев, член правления Ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин, генеральный директор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров, заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, эксперт Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Виктор Набойченко. Модератором дискуссии стала заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Ирина Гайда.

О выставке и форуме RENWEX

Международная выставка и форум RENWEX «Энергосбережение, зеленая энергетика и электротранспорт» проходит уже в шестой раз. Мероприятие призвано способствовать развитию использования возобновляемых источников энергии в энергетике России посредством предоставления доступа участникам рынка к передовым технологиям и оборудованию, создания высокоэффективной коммуникационной площадки для обсуждения и решения актуальных вопросов отрасли в диалоге бизнеса, органов власти и общества.