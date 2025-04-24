«Облкоммунэнерго» модернизирует электрические сети Первоуральска

В 2024 году АО «Облкоммунэнерго» направило на развитие электросетевой инфраструктуры в Первоуральском муниципальном округе 135 млн рублей, в эту сумму вошли затраты на реализацию инвестиционной и ремонтной программ предприятия, а также на технологическое присоединение новых потребителей. Об этом депутатам Первоуральской городской думы сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Сергей Куликов.

«В рамках ремонтной программы за прошлый год в Первоуральском МО заменено 5,3 км воздушных линий электропередачи и 1,3 км кабельных линий. Установлено 190 новых опор, отремонтировано более 180 трансформаторных и распределительных подстанций», - отметил Сергей Куликов.

Инвестиционная программа предприятия в 2024 году охватила 20 объектов в Первоуральске и поселке Билимбай. Построено и реконструировано порядка 10 км воздушных и кабельных линий, модернизированы 7 трансформаторных подстанций общей мощностью 3,11 МВА. Установлено 478 современных приборов учета в рамках внедрения автоматизированной информационно-измерительной системы.

Кроме того, в 2024 году выполнено 175 договоров технологического присоединения. Для этого построено и реконструировано 12 км линий электропередачи, а также реконструировано и установлено 12 трансформаторных подстанций общей мощностью 4,31 МВА.

«В 2025 году АО «Облкоммунэнерго» планирует ряд крупных работ, в том числе, модернизацию оборудования подстанции 110кВ «Билимбай», строительство комплексных трансформаторных подстанций, строительство новых линий электропередачи реконструкцию существующих. Кроме того, мы продолжаем развивать автоматизированную информационно-измерительную систему учета электроэнергии. Для этого компания устанавливает «умные» приборы учета, фиксирующие и предающие в единую систему сбора качественные и количественные показатели ресурса. Это позволяет контролировать и анализировать передачу электрической энергии», - рассказал Сергей Куликов.

Напомним, что в городском округе Первоуральск Свердловской области АО «Облкоммунэнерго» представлено Первоуральским филиалом, который обеспечивает энергоснабжение города Первоуральска и близлежащих населенных пунктов. Филиал обслуживает 996,8 км воздушных и кабельных линий электропередачи, подстанцию 110 кВ «Новоуткинская», 258 трансформаторных подстанций.