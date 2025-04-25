При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» в аэропорту Краснокаменска началось строительство нового пассажирского терминала

При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» (управляющая компания – «Росатом Недра») в аэропорту Краснокаменска (Забайкальский край) началось строительство нового пассажирского терминала.

Работы выполняются в рамках соглашения между правительством Забайкальского края, «Росатом Недра» и «Новапорт Холдинг» (реконструкция аэропортового комплекса в Краснокаменске входит в мастер-план развития «урановой столицы России»).

Стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы – необходимое условие для стабильного и безопасного авиасообщения, возобновления полетов с использованием более вместительных воздушных судов, а также для открытия новых направлений. Также началось строительство нового здания аэровокзала. Подрядчиком выступает международная архитектурно-строительная компания Alpbau, имеющая опыт возведения сложных конструкций из дерева. Ожидается, что с учетом климатических особенностей Краснокаменска использование натуральных материалов позволит сделать здание теплым, экологичным и комфортным.