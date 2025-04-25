При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» в аэропорту Краснокаменска началось строительство нового пассажирского терминала

30 минут назад
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Источник:
atommedia.online
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При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» (управляющая компания – «Росатом Недра») в аэропорту Краснокаменска (Забайкальский край) началось строительство нового пассажирского терминала. 

Работы выполняются в рамках соглашения между правительством Забайкальского края, «Росатом Недра» и «Новапорт Холдинг» (реконструкция аэропортового комплекса в Краснокаменске входит в мастер-план развития «урановой столицы России»).

Стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы – необходимое условие для стабильного и безопасного авиасообщения, возобновления полетов с использованием более вместительных воздушных судов, а также для открытия новых направлений. Также началось строительство нового здания аэровокзала. Подрядчиком выступает международная архитектурно-строительная компания Alpbau, имеющая опыт возведения сложных конструкций из дерева. Ожидается, что с учетом климатических особенностей Краснокаменска использование натуральных материалов позволит сделать здание теплым, экологичным и комфортным.

«Поддерживаем правительство Забайкалья в повышении транспортной доступности в Краснокаменске. Видим свою задачу в том, чтобы жители увидели результат: удобный и современный терминал, более вместительные суда, регулярные рейсы как в Читу, так и за пределы региона. Работаем над тем, чтобы необходимые для этого условия появились как можно скорее», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Роман Копин.

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