При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» в аэропорту Краснокаменска началось строительство нового пассажирского терминала
При поддержке Горнорудного дивизиона «Росатома» (управляющая компания – «Росатом Недра») в аэропорту Краснокаменска (Забайкальский край) началось строительство нового пассажирского терминала.
Работы выполняются в рамках соглашения между правительством Забайкальского края, «Росатом Недра» и «Новапорт Холдинг» (реконструкция аэропортового комплекса в Краснокаменске входит в мастер-план развития «урановой столицы России»).
Стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы – необходимое условие для стабильного и безопасного авиасообщения, возобновления полетов с использованием более вместительных воздушных судов, а также для открытия новых направлений. Также началось строительство нового здания аэровокзала. Подрядчиком выступает международная архитектурно-строительная компания Alpbau, имеющая опыт возведения сложных конструкций из дерева. Ожидается, что с учетом климатических особенностей Краснокаменска использование натуральных материалов позволит сделать здание теплым, экологичным и комфортным.
«Поддерживаем правительство Забайкалья в повышении транспортной доступности в Краснокаменске. Видим свою задачу в том, чтобы жители увидели результат: удобный и современный терминал, более вместительные суда, регулярные рейсы как в Читу, так и за пределы региона. Работаем над тем, чтобы необходимые для этого условия появились как можно скорее», – прокомментировал заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» Роман Копин.