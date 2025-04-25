В Улан-Удэ стартовало строительство «Дальневосточного квартала» в рамках реализации городского мастер-плана

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора дирекции по региональному девелопменту ПИК Владимир Антонов приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени на месте строительства «Дальневосточного квартала» в Улан-Удэ. Жилой комплекс «Улаан Хото» является одним из ключевых элементов мастер-плана столицы Бурятии, одобренного Президентом России. Завершение работ финальной очереди запланировано на 2033 год.

Для реализации проекта постановлением Правительства России были расширены границы территории опережающего развития (ТОР) «Бурятия». В ближайшее время компания-застройщик ПИК по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) получит статус резидента ТОР.



Всего в рамках масштабной городской трансформации в центре Улан-Удэ планируется строительство 13 жилых корпусов общей площадью почти 200 тыс. кв. метров, двух детских садов, современной школы, поликлиники, театра «Байкал», нового здания Национального музея, межвузовского образовательного кампуса.



Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков:

«Поздравляю жителей Улан-Удэ со стартом этого масштабного проекта. Мы видим подъемные краны, идет строительство театрально-культурного центра, музея. Мастер-план Улан-Удэ одобрен Президентом России. Все необходимые решения приняты Правительством. Утвержден долгосрочный комплексный план развития города. Рассчитываем то, что мы видим сегодня в виде макета, быстро вырастет в камне, бетоне, стекле, в виде красивых благоустроенных территорий. И город заиграет новыми красками, даст новое качество жизни людям, комфортную среду детям, молодежи. Здесь жить должно быть не просто комфортно, но еще интересно. Приложим все усилия, чтобы все задуманное состоялось».

Глава Бурятии подчеркнул, что на стадии разработки мастер-плана Президент России Владимир Путин лично посетил Улан-Удэ, где ознакомился со всеми предложенными проектами.

«Столько решений по прямым поручениям Президента. Он даже прилетел непосредственно к нам в республику, в Улан-Удэ и здесь утверждал наш мастер-план. И он реализовывается. При поддержке Юрия Петровича Трутнева, Алексея Олеговича Чекункова, за счет средств Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики у нас идет расселение людей из ветхого аварийного жилья и жилья, которое еще не относится к ветхому, но в котором уже жить нельзя. Люди получают новые комфортные условия для жизни. А здесь строится красивый новый район города, который будет настоящим украшением. Здесь и хорошее комфортное жилье, все первые этажи - это будут и рестораны, и мастерские какие-то, и креативные индустрии, и спа, и сервисы. Это городская активность, экономика столицы Бурятии. Ну и, конечно, это будет красиво. Дорогие земляки, дорогие горожане, работаем, результат будет», - сказал Алексей Цыденов.

Заместитель генерального директора дирекции по региональному девелопменту ПИК Владимир Антонов:

«Проект «Улаан Хото» для нас особенный. Это не просто жилой комплекс — это символ нового качества городской среды, создаваемой с уважением к истории и культуре Бурятии. В самом центре Улан-Удэ появится жилой квартал, в котором всё — от архитектуры до деталей благоустройства — продумано для комфорта, развития и вдохновения. Особое внимание мы уделяем общественным пространствам. Вдоль «Улаан Хото» протянется прогулочный бульвар, который свяжет между собой Национальный музей и театр «Байкал». Эти объекты будут построены в национальном стиле, с использованием архитектурных элементов, отражающих богатую культуру Бурятии. Для молодёжи и школьников на территории «Дальневосточного квартала» появится обновлённый технопарк «Кванториум», который станет центром притяжения для юных талантов в сфере высоких технологий».



Минвостокразвития России, КРДВ, региональные власти и компания ПИК провели комплекс мероприятий по обеспечению реализации проекта. Разработана и согласована архитектурно-градостроительная концепция, утверждена документация по планировке территории, проведены комплексные инженерные изыскания, разработана проектная документация, получены положительные заключения экспертизы и разрешения на строительство первых зданий.



В ходе строительства «Дальневосточного квартала» в Улан-Удэ будут отреставрированы 13 объектов культурного наследия, восстановлены старинные деревянные дома в центре города. При работе над проектом застройщик учитывал не только культурные, но также климатические и рельефные особенности региона, включая подтопляемость и землетрясения. Все здания будут иметь прочный фундамент и надёжную конструкцию, что обеспечит их сейсмоустойчивость даже при землетрясениях в 9 баллов.



Программа «Дальневосточный квартал» реализуется в 7 регионах Дальнего Востока (Амурская обл., Камчатка, Сахалин, Еврейская АО, Бурятия, Забайкалье, Хабаровский край). В 5 регионах уже ведется строительство (Амурская, Сахалинская области, Камчатский и Забайкальский края, Республика Бурятия), остальные проекты - в стадии проектирования. Всего строится 1,8 млн кв. м жилья для 69 тыс. семей дальневосточников, в том числе 1,2 млн квадратных метров - для социальных нужд. Первые дома будут сданы в этом году. Крупнейший ввод 2025 года: Микрорайон «Северный», г. Петропавловск-Камчатский (2 корпуса, 461 квартира).



ПИК — крупнейшая в России и Европе технологическая компания в области жилой недвижимости. С момента основания в 1994 году ПИК реализует комплексные жилые проекты со всей необходимой инфраструктурой. ПИК представлен в 16 регионах России. С начала деятельности компания построила более 37 млн кв. м жилой недвижимости, обеспечив жильём более 2,5 млн человек. С 2007 года компания торгуется на фондовом рынке.