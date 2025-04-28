50Hertz получил разрешение на строительство третьего участка SuedOstLink

BNetzA выдало системному оператору 50Hertz разрешение на строительство 88 км третьего участка HVDC-соединения SuedOstLink в округах Бёрде и Зальцланд. Полученное разрешение является последним, необходимым для строительства северной части соединения протяженностью 270 км в операционной зоне 50Hertz, которая пройдет через федеральные земли Саксония-Анхальт, Саксония и Тюрингия.

Участок ≈18 км – от Вольмирштеда до Нидерндоделебена – будет построен как ВЛ, что обеспечит экономию затрат по сравнению с прокладкой подземной КЛ. Провода воздушного участка будут подвешены на новых опорах вместе с проводами существующих ВЛ переменного тока, чтобы избежать установки дополнительных опор для воздушной части SuedOstLink. Решение о прокладке данного участка как ВЛ принято по просьбе местных сообществ, которые подали заявку на прокладку участка в габаритах ВЛ (как исключение из требований федерального законодательства о том, что стандартом для HVDC ЛЭП является строительство их в габаритах подземных КЛ) в начале процесса проектирования и согласования строительства.

SuedOstLink ±525 кВ протяженностью ≈540 км и пропускной способностью 2 ГВт состоит из двух проектов: № 5, выделенного в отдельный проект SuedOstLink+, и № 5a, собственно SuedOstLink. За строительство отвечают совместно системные операторы 50Hertz и TenneT, из которых первый реализует проект № 5 (строительство северной части), второй – проект № 5а (строительство на территории Баварии). Оба проекта включены в закон о расширении сети (Bundesbedarfsplangesetz, BBPlG). BNetzA дало разрешение на начало строительных работ в рамках проекта еще до окончания согласования строительства всех участков, и уже осенью прошлого года 50Hertz приступил к прокладке подземных кабелепроводов в местах пересечений с водными путями и автодорогами, а также к строительству секционной ПС в Гольбитце вблизи Кённерна.

SuedOstLink должен будет обеспечить поставки электроэнергии, вырабатываемой кластером ветровой генерации на севере и востоке Германии (порядка 1 400 ветровых турбин), в промышленные районы с высоким потреблением на юге страны и в обратном направлении (поставки от баварских СЭС потребителям на север страны). Ожидается, что первая электроэнергия по SuedOstLink начнет передаваться в 2027 г.

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