Нижегородская канатная дорога готова к запуску после модернизации

Канатная дорога Нижний Новгород – Бор начнет свою работу 1 мая в 9:00. Об этом стало известно в ходе инспекционного осмотра, в котором приняли участие заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин и председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

В апреле 2025 года на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором произведена полная замена подвижного состава: вместо 28 устаревших кабин установлены 56 современных, с улучшенными техническими характеристиками.

По словам Дениса Рябинина, обновление позволит существенно сократить время ожидания и увеличить пропускную способность переправы с 500 до 1 000 человек в час.

«Канатная дорога через Волгу - важная транспортная артерия для жителей Бора и Нижнего Новгорода. Кроме того, канатная дорога давно стала одной из городских достопримечательностей - в туристический сезон нагрузка на неё традиционно возрастает. Модернизация и обновление подвижного состава позволят использовать её потенциал в полной мере», - сказал Денис Рябинин.

Он также напомнил, что увеличение пропускной способности - лишь первый этап модернизации. В дальнейшем запланировано создание тёплого контура на станциях, техническое перевооружение и замена несуще-тягового каната. После ввода в эксплуатацию двух новых станций Автозаводской линии метро модернизированная канатная дорога станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.

Все работы по закупке, монтажу, настройке и тестированию нового подвесного состава в рамках госконтракта выполнило АО «Урбантех канатные дороги». Исполнительный директор компании Борис Шлом представил кабины нового поколения. Каждая из них оборудована системой видеонаблюдения, кнопкой связи с диспетчером, ЖК-дисплеями, колонками и разъёмами для зарядки устройств через USB. Кабинки адаптированы для маломобильных групп населения. Часть кабин предназначена и для велосипедистов - снаружи предусмотрены крепления для перевозки велосипедов.

«Нижегородская канатная дорога всегда уделяла внимание доступной среде для пассажиров с инвалидностью. При модернизации мы постарались сделать условия ещё более комфортными. Кроме того, мы учли интересы велосипедистов: в Нижнем Новгороде этот вид транспорта становится всё популярнее. Как и в других проектах «Урбантех», при обновлении канатной дороги мы ставили целью максимальный комфорт и безопасность за счёт современных технологических решений», - подчеркнул Борис Шлом.

Значимость канатной дороги как полноценного элемента системы общественного транспорта отметил и председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков:

«Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором ежедневно сокращает время в пути для тысяч пассажиров и снижает транспортную нагрузку на мосты через Волгу. Это особенно важно для развивающейся нижегородской агломерации. Уверен, что обновлённая канатная дорога задаст новый стандарт городского транспорта в России, и её опыт будет полезен при реализации других проектов, включая новую канатную дорогу через Оку. Это инвестиции в комфорт жителей и будущее региона».

Обновлённая канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором начнёт работу 1 мая в 9:00, подтвердил генеральный директор АО «НКД» Алексей Валетов. На техническое переоснащение ушёл один месяц, на это время для обеспечения транспортной связи с Бором были организованы дополнительные рейсы электричек и автобусов.

Время в пути по канатной дороге от Нижнего Новгорода до Бора составит 12 минут от станции до станции.