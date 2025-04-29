В Приморье новый резидент СПВ откроет производство БПЛА для перевозки грузов и медицинской эвакуации

Компания «Джи Рус» в статусе резидента свободного порта Владивосток (СПВ) создаст инновационное производство тяжелых беспилотных комплексов для перевозки грузов и медицинской эвакуации. Мощность проекта составит 60 изделий в год. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вкладывает 1,6 млн рублей, создает 24 рабочих места.

В рамках проекта предполагается разработка линейки грузовых беспилотных авиационных систем коптерного типа грузоподъемностью до 200 кг, они смогут использоваться для перевозки военных грузов и эвакуации раненных. Помимо выпуска готовых изделий, резидент планирует начать серийное производство отечественных электронных компонентов, в том числе бортовых вычислителей, ECS регуляторов оборотов и электрических двигателей для беспилотников.

Сотрудники «Джи Рус» имеют опыт разработки и выпуска коптеров грузоподъемностью 15 и 40 кг, электронных плат для бортовых вычислителей, двух моделей BLDC электродвигателей.

«Российский гражданский рынок беспилотных летательных аппаратов характеризуется начальным ростом и увеличением спроса. Активное развитие сферы приближает инновационный прорыв, когда ведущие предприятия страны создадут условия для внедрения соответствующих технологий. Сегодня в России официально зафиксировано более 100 государственных и частных компаний, чья деятельность связана с исследованиями, разработками, производством, выпуском, эксплуатацией беспилотных воздушных судов. Работы ведут крупные корпорации, средние и малые конструкторские бюро за счет средств государственного бюджета, частного финансирования и грантов. Наша компания воспользуется мерами государственной поддержки в виде налоговых льгот и административных преференций, а также комплексным сопровождением со стороны КРДВ на каждом этапе реализации инвестпроекта», - рассказал директор компании «Джи Рус» Сергей Легкий.

Директор КРДВ Приморье, Алексей Дунаев:

«Развитие IT-сектора и электронной промышленности открывает новые перспективы не только для Дальнего Востока, но и для всей страны в условиях растущего спроса на беспилотные технологии в различных сферах. Команда «Джи Рус» провела большую работу по проектированию и тестированию отечественных разработок. Следующим этапом является запуск серийного производства и расширение продуктовой линейки. Комплексное сопровождение со стороны КРДВ, налоговые льготы и преференции режима Свободного порта позволят резиденту реализовывать свой инвестиционный проект с меньшими капитальными затратами и в более короткие сроки».

По данным КРДВ, в Приморском крае резиденты СПВ реализуют 1816 проектов, 513 из которых введено в работу. В экономику региона фактически вложено более 500 млрд рублей, создано 48,6 тыс. рабочих мест.

С 1 сентября 2024 года упрощены требования к бизнес-плану компании. Он может содержать только главные параметры проекта. Инвесторам это сэкономит деньги и время.