Электроснабжение более 132 тысяч жителей региона улучшится по итогам летней ремонтной кампании белгородского филиала «Россети Центр»

2 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Центр
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В Белгородэнерго стартовал сезон массовых ремонтных работ. До начала следующего отопительного периода энергетики отремонтируют 151 км линий электропередачи, 186 крупных питающих центров и 502 трансформаторные подстанции 6-10 кВ, в том числе 167 – в приграничной зоне.

Это обеспечит надежную и безаварийную работу энергооборудования в период низких температур, а также улучшит качество электроснабжения жителей региона, в домах и квартирах которых будет светло и комфортно. Максимальный объем работ запланирован в Белгороде, Старооскольском и Алексеевском округах.

К массовым ремонтным работам приступили 117 бригад энергетиков филиала «Россети Центр» - «Белгородэнерго». Весь персонал прошел внеплановые инструктажи по безопасности при аварийно-восстановительных, строительно-монтажных работах, расчистке и расширении просек ЛЭП, подъеме на высотные конструкции. Специальная комиссия оценила результаты технического обучения сотрудников, оснащения их спецодеждой, автотранспортом, средствами защиты, инструментами и приспособлениями.

Для обеспечения безопасности работающих бригад ремонты проводятся на отключенном оборудовании. График временных ограничений электроснабжения можно уточнить на официальном сайте «Россети Центр» или через официальное приложение «Есть свет».

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