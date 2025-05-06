Представители завода ЗЭТО приняли участие в международной выставке Electricity Eurasia 2025

час назад
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Источник:
ЗАО ЗЭТО
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С 24 по 26 апреля 2025 года представители завода ЗЭТО приняли участие в международной специализированной выставке Electricity Eurasia 2025, которая прошла на площадке Istanbul Expo Center в Стамбуле. Выставка является одним из ведущих мероприятий региона, посвящённых электротехническому оборудованию, системам автоматизации и энергоэффективным технологиям.

В рамках деловой программы делегация ЗЭТО ознакомилась с последними мировыми достижениями в области электротехники. Особое внимание было уделено инновационным решениям в сфере распределения электроэнергии, а также технологиям промышленной автоматизации.

Участие в Electricity Eurasia 2025 позволило обсудить с международными партнёрами  проекты по модернизации производственной базы, а также установить перспективные деловые контакты.

Ориентируясь на будущее, ЗЭТО продолжает интеграцию передовых мировых решений в собственные производственные процессы, укрепляя позиции на отечественном и международном рынках.

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Завод электротехнического оборудования (ЗЭТО)
Великолукский завод электротехнического оборудования является одним из ведущих отечественных производителей электротехнического оборудования в России с почти 60-летней историей собственных инновационных разработок. Предприятие является единственным производителем на территории РФ, серийно выпускающим разъединители наружной установки на 10-1150 кВ (на токи 200-4000А).  Локализация производства на территории РФ достигает 95%. В комплектующих задействованы предприятия Электротехнического кластера Псковской области, якорным предприятием которого является ЗАО «ЗЭТО».  