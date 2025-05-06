Представители завода ЗЭТО приняли участие в международной выставке Electricity Eurasia 2025

С 24 по 26 апреля 2025 года представители завода ЗЭТО приняли участие в международной специализированной выставке Electricity Eurasia 2025, которая прошла на площадке Istanbul Expo Center в Стамбуле. Выставка является одним из ведущих мероприятий региона, посвящённых электротехническому оборудованию, системам автоматизации и энергоэффективным технологиям.

В рамках деловой программы делегация ЗЭТО ознакомилась с последними мировыми достижениями в области электротехники. Особое внимание было уделено инновационным решениям в сфере распределения электроэнергии, а также технологиям промышленной автоматизации.

Участие в Electricity Eurasia 2025 позволило обсудить с международными партнёрами проекты по модернизации производственной базы, а также установить перспективные деловые контакты.

Ориентируясь на будущее, ЗЭТО продолжает интеграцию передовых мировых решений в собственные производственные процессы, укрепляя позиции на отечественном и международном рынках.