Студенты многопрофильного колледжа Орловского ГАУ посетили Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Учащиеся многопрофильного колледжа ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ» второго и третьего курсов по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Архитектура» посетили экскурсию «Медный путь» на Кабельном Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

В сопровождении гида-сотрудника Завода студенты побывали в производственных цехах, где познакомились с полным циклом изготовления качественной кабельно-проводниковой продукции. Они увидели, как работают современные линии и узнали о ключевых этапах производства.

После экскурсии специалисты службы по работе с персоналом провели для юных гостей презентацию о возможностях трудоустройства на предприятии. Ребятам рассказали об актуальных вакансиях, в том числе для молодых специалистов, о гибком графике, позволяющем совмещать работу с учебой, а также о социальных программах для сотрудников и перспективах карьерного роста.

Подобные экскурсии – отличная возможность для студентов не только увидеть производство изнутри, но и задуматься о будущей карьере. Руководство завода приветствует инициативность молодежи и предлагает молодым специалистам отличный шанс начать успешную карьеру именно здесь.