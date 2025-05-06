«Россети Кубань» обеспечили электроэнергией 500 новых потребителей в пяти районах Кубани

С начала года специалисты Тимашевского филиала «Россети Кубань» подключили к электрическим сетям компании более 500 потребителей. Общий объем выданной мощности превысил 8,4 МВт.

В числе новых абонентов компании – бытовые потребители, а также учреждения здравоохранения, объекты агропромышленного комплекса, предприятия малого и среднего бизнеса в Каневском, Приморско-Ахтарском, Брюховецком, Калининском и Тимашевском районах Краснодарского края.

Основная часть заявителей – потребители льготной категории и юридические лица с мощностью электроустановок до 15 кВт. Для их подключения энергокомпания строит и реконструирует трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Более 1 МВт суммарного объема мощности выдано объектам сельскохозяйственного назначения. Электроэнергией обеспечены электроустановки сельскохозяйственных предприятий в Приморско-Ахтарском, Каневском и Тимашевском районах. Кроме того, увеличена мощность и проведена реконструкция трансформаторной подстанции на заводе по выращиванию зерновых культур в станице Привольной.

Всего с начала 2025 года в Тимашевские электрические сети поступило 550 заявок на технологическое присоединение суммарной мощностью свыше 14 МВт.

Тимашевские электрические сети обслуживают территорию общей площадью более 9,3 тыс. кв. км с численностью населения свыше 370 тыс. человек. В зону ответственности филиала входят пять административных районов Краснодарского края: Тимашевский, Каневской, Брюховецкий, Калининский, Приморско-Ахтарский.