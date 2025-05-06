Якутскэнерго провели масштабные работы по повышению надежности электроснабжения в Чурапчинском улусе

Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили первый этап комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия). Проведенные работы охватили ключевые участки магистральных линий электропередачи, обеспечивая бесперебойную подачу электроэнергии в дома и на предприятия.

В рамках ремонтной программы энергетики выполнили замену 42 опор на кабельно-воздушной линии 110 кВ «Майя-Чурапча». Также были заменены 182 опоры на воздушной линии 110 кВ «Чурапча-Ытык-Кюель» и 6 опор на воздушной линии 110 кВ «Чурапча-Сулгачи». Эти линии электропередачи являются основными питающими для Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского районов.

Помимо этого, завершен капитальный ремонт на воздушной линии 35 кВ Л-45 «Чурапча-Килянки». В ходе ремонта было заменено 10 опор, что существенно повысило надежность электроснабжения сел Усун-Кюель, Келянки, Арылах и участков Тея, Бере и Улахан-Кюель.

«Специфика местности, по которой проходят линии электропередачи в Чурапчинском улусе, требует особого подхода к проведению ремонтных работ, – пояснил начальник Чурапчинского РЭС Владислав Барашков. – Заболоченность территории делает невозможным использование спецтехники в летний период, поэтому традиционно основные работы мы проводим ранней весной, когда условия наиболее благоприятны».

Важным этапом в обеспечении надежности электроснабжения стала масштабная расчистка просек линий электропередачи от поросли. На данный момент энергетики расчистили 85,4 гектара просек линий 110/35/10 кВ, обеспечив тем самым безопасную эксплуатацию линий электропередачи и упростив их обслуживание.

Все реализованные мероприятия направлены на повышение надежности и бесперебойности электроснабжения населения, что является приоритетной задачей Якутскэнерго.