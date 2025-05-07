Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС

4 часа назад
268
Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
Запорожская АЭС
Авторы и источники / Правообладателям

Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию.

Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

t.me/znppofficial

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Первая отраслевая соцсеть RusCable Переменка!

Переменка — это отраслевая социальная сеть. Удобная платформа для дружбы, общения и публикаций! 

Перейти в Переменку!