Действием защиты отключена линия «Ферросплавная-1» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС

Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию.



Напомним, в настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.



Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.

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