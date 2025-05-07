Энергетики повысили надежность электроснабжения ЦТП и шесть МКД в Люберцах

В рамках текущей эксплуатации в апреле 2025 года специалисты «Мособлэнерго» заменили электрооборудование в распределительной трансформаторной подстанции РТП-9. От данной электроустановки запитаны центральный тепловой пункт города и шесть многоквартирных домов, расположенных на улицах Волковской и Смирновской, в которых проживает более тысячи человек.

⁣В ходе работ специалисты компании провели работы по наладке релейной защиты в отходящей ячейке в распределительном устройстве РУ-6 кВ в РТП-9 в направлении трансформаторной подстанции ТП-550. Проведенные работы позволили повысить надежность и улучшить качество электроснабжения потребителей, запитанных от РТП-9.

⁣«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.