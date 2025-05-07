Энергетики увеличили мощность электроснабжения торгового предприятия в Воскресенске

Специалисты «Мособлэнерго» провели реконструкцию силового оборудования в трансформаторной подстанции ТП-311, благодаря чему удалось повысить надежность электроснабжения предприятия по продаже инструментов и стройматериалов, расположенного на улице Андреса в городе Воскресенске.

В конце апреля текущего года в рамках договора технологического присоединения специалисты заменили два силовых трансформатора мощностью 180 кВА и установили два новых агрегата мощностью 400 кВА каждый в трансформаторной подстанции ТП-311. Также энергетики провели замену прибора учета в распределительном устройстве РУ-0,4 кВ с измерительными трансформаторами тока, интегрированными в систему АСКУЭ.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.