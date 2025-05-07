Глава Группы «Россети» Андрей Рюмин посетил ключевые питающие центры южных регионов России

6 часов назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
ПАО Россети
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Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин в рамках рабочей поездки на юг России посетил узловые питающие центры 150-500 кВ магистрального сетевого комплекса.

Он проинспектировал строительство подстанций и линий электропередачи, инженерно-защитных сооружений и реализацию мероприятий в рамках годовой ремонтной программы.

Новые объекты магистральной сетевой инфраструктуры позволяют повысить надежность электроснабжения потребителей, сформировать резерв мощности для социального и экономического развития южных регионов России.

Также Андрей Рюмин проверил работу ветроэлектростанций и мобильных газотурбинных электрических станций, которые находятся в управлении Группы «Россети».

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