Заместитель Министра энергетики РФ Петр Конюшенко в Курске оценил преимущества применения новых технологий для надежной работы энергосистем

В рамках рабочей поездки в Курскую область заместитель Министра энергетики Российской Федерации Петр Конюшенко обсудил с руководством филиала Системного оператора Курское РДУ актуальные вопросы функционирования и развития электроэнергетики Курской, Орловской и Белгородской областей.

Директор Курского РДУ Владислав Шурпа сообщил гостям об основных задачах филиала Системного оператора Курское РДУ, выполняющего функции основного центра компетенций по оперативно-диспетчерскому управлению и планированию перспективного развития электроэнергетики на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Он рассказал об основных особенностях работы энергосистем каждого из регионов, динамике основных показателей их функционирования и ключевых проектах по развитию энергосистем.

Представитель Системного оператора подчеркнул, что за семь лет в операционной зоне Курского РДУ был реализован ряд крупных проектов по технологическому присоединению новых потребителей в объеме 291 МВт. В том числе осуществлено присоединение к сети новых мощностей АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» в Курской области и ОАО «Лебединский ГОК» в Белгородской области.

Особое внимание Владислав Шурпа уделил ключевым показателям работы Курской энергосистемы по итогам 2024 года. В докладе он отметил, что установленная мощность электростанций области составляет 2,3 ГВт, выработка электроэнергии в прошлом году составила 16,7 млрд кВт⋅ч, потребление – 8 млрд кВт⋅ч. Наибольшую долю в структуре потребления – 30% – занимает добыча полезных ископаемых, а доля населения – 13%.

Владислав Шурпа отметил, что в разработанной Системным оператором и утвержденной Минэнерго РФ Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2025–2030 годы в прогнозе учтены заявки на технологическое присоединение потребителей в энергосистемах операционной зоны Курского РДУ объемом более 472 МВт, в том числе по Курской энергосистеме – около 133 МВт.

Особое внимание руководитель Курского РДУ уделил перспективному развитию энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей. Он напомнил, что с января 2023 года основным центром компетенций по планированию будущего облика энергосистем выступает Системный оператор. В числе ключевых проектов на территории региона он назвал ввод энергоблоков типа ВВЭР ТОИ проектной мощностью 1255 МВт на Курской АЭС и развитие электросетевого комплекса в целях обеспечения спроса на электроэнергию и мощность в энергосистемах Курской, Белгородской и Орловской областей.

В диспетчерском зале Курского РДУ Владислав Шурпа рассказал гостю об особенностях электроэнергетического режима операционной зоны Курского РДУ, об основных средствах обработки и визуализации информации, а также инновационных цифровых комплексах, используемых при управлении электроэнергетическими режимами. Так, на сегодняшний день на трех контролируемых сечениях энергосистемы Курской области внедрена система мониторинга запасов устойчивости, позволяющая увеличить степень использования пропускной способности сети, что способствует повышению надежности электроснабжения.

Завершая встречу, Петр Конюшенко отметил высокий уровень подготовки персонала и технической оснащенности диспетчерского центра, высоко оценил преимущества применения самых передовых цифровых технологий для обеспечения надежной работы энергосистем.