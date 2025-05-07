14 мая 2025 года пройдет Отчетная конференция РНК СИГРЭ по итогам 50-й Сессии СИГРЭ

3 часа назад
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Время чтения ≈ 1 минута
Источник:
РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Напоминаем, что 14 мая 2025 года в конференц-зале АО «Россети Научно-технический центр» (Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3) состоится Отчетная конференция РНК СИГРЭ по итогам 50-й Сессии СИГРЭ, прошедшей 25-30 августа 2024 года в Париже.

Программа мероприятия доступна по ссылке.

Вход на конференцию свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

Также для всех участников и зрителей мероприятия создана отдельная форма, с помощью которой можно задать вопрос одному из спикеров Конференции - ссылка.

Все основные выступления Конференции будут транслироваться онлайн. Ссылка на онлайн-трансляцию будет доступна ближе к дате проведения Конференции в разделе мероприятия на сайте РНК СИГРЭ.

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