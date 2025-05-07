Мощность Саратовской ГЭС возросла до 1475 МВт

Установленная мощность Саратовской ГЭС возросла на 6 МВт и составляет 1475 МВт. Повышение мощности произошло в результате модернизации гидроагрегата № 15. Работы проведены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Новое оборудование обладает улучшенными техническими характеристиками, отличается повышенной надежностью и высокой степенью экологической безопасности. Монтажные работы выполнили специалисты АО «ТЯЖМАШ» из г. Сызрань и АО «Гидроремонт-ВКК», дочерней организации РусГидро. Сегодня они проводят работы по замене гидротурбины на гидроагрегате № 16.

В настоящее время на Саратовской ГЭС полностью обновлен 21 гидроагрегат из 24, что уже позволило увеличить мощность станции на 115 МВт. Завершить проект по замене гидротурбин планируется в 2027 году, в результате чего мощность Саратовской ГЭС возрастет до 1499 МВт, что на 10% выше первоначальной.

Рост установленной мощности ГЭС происходит поэтапно, после комплекса работ, которые включают модернизацию гидроагрегата, мероприятия по обеспечению выполнения условий на технологическое присоединение и перемаркировку (документальное подтверждение изменения мощности), согласованную с надзорными органами. Модернизация гидроагрегата № 15 была завершена в апреле 2024 года, а к маю 2025 года был завершен весь комплекс работ, позволивших получить официальное разрешение на увеличение его установленной мощности.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 13 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 653,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время было заменено или модернизировано 148 гидротурбин и 156 генераторов, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.