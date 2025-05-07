НИК С1 РНК СИГРЭ приглашает экспертов электроэнергетической отрасли подготовить аннотации докладов по вопросам планирования развития энергосистем на предстоящую 51-ю Сессию СИГРЭ в 2026 году

51-я Сессия СИГРЭ состоится в период с 23 по 28 августа 2026 года в г. Париж (Франция).

По направлению ИК С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» на 51-ю Сессию СИГРЭ выделены следующие предпочтительные темы:

ПТ 1 Комплексное планирование объединенной энергетической системы для целей энергетического перехода:

Формирование сценариев развития энергосистемы, при которых системы газоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта, ИТ (дата-центры) рассматриваются в качестве нагрузок и в качестве источников обеспечения гибкости энергосистемы.

Методики планирования и моделирование развития энергосистем с целью достижения углеродной нейтральности с обеспечением балансовой надежности и повышением живучести энергосистемы.

Приоритизация плана управления активами и распределение инвестиций компании, включая роль частных инвестиций в магистральных сетях

ПТ 2 Стратегические инвестиционные решения в контексте энергетического перехода:

Оптимальный портфель решений в области передачи, генерации, накопления энергии, а также альтернативных решений для обеспечения надежности, живучести и гибкости энергосистемы с учетом соответствующей структурой управления

Экономика инвестиций и анализ рисков в новом энергетическом ландшафте

Методы устойчивого управления активами, особенно для устаревшего оборудования

ПТ 3 Планирование киберфизических систем:

Влияние цифровизации на планирование развития энергосистем: роль ИИ, цифровых двойников, больших данных

Формирование физической, цифровой и электрической безопасности и применение их при управлении активами

Реальные случаи успешного применения моделирования и цифровых инструментов в планировании развития энергосистем

Правилами приема заявок размещены на сайте РНК СИГРЭ на русском и английском языках.

Шаблон для подготовки аннотаций доступен по ссылке.

В соответствии с графиком приема аннотаций выделены следующие сроки: