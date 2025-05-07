НИК С1 РНК СИГРЭ приглашает экспертов электроэнергетической отрасли подготовить аннотации докладов по вопросам планирования развития энергосистем на предстоящую 51-ю Сессию СИГРЭ в 2026 году

4 часа назад
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Источник:
РНК СИГРЭ
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51-я Сессия СИГРЭ состоится в период с 23 по 28 августа 2026 года в г. Париж (Франция).

По направлению ИК С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» на 51-ю Сессию СИГРЭ выделены следующие предпочтительные темы:

ПТ 1 Комплексное планирование объединенной энергетической системы для целей энергетического перехода:

  • Формирование сценариев развития энергосистемы, при которых системы газоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта, ИТ (дата-центры) рассматриваются в качестве нагрузок и в качестве источников обеспечения гибкости энергосистемы.
  • Методики планирования и моделирование развития энергосистем с целью достижения углеродной нейтральности с обеспечением балансовой надежности и повышением живучести энергосистемы.
  • Приоритизация плана управления активами и распределение инвестиций компании, включая роль частных инвестиций в магистральных сетях

ПТ 2 Стратегические инвестиционные решения в контексте энергетического перехода:

  • Оптимальный портфель решений в области передачи, генерации, накопления энергии, а также альтернативных решений для обеспечения надежности, живучести и гибкости энергосистемы с учетом соответствующей структурой управления
  • Экономика инвестиций и анализ рисков в новом энергетическом ландшафте
  • Методы устойчивого управления активами, особенно для устаревшего оборудования

ПТ 3 Планирование киберфизических систем:

  • Влияние цифровизации на планирование развития энергосистем: роль ИИ, цифровых двойников, больших данных
  • Формирование физической, цифровой и электрической безопасности и применение их при управлении активами
  • Реальные случаи успешного применения моделирования и цифровых инструментов в планировании развития энергосистем

Правилами приема заявок размещены на сайте РНК СИГРЭ на русском и английском языках.

Шаблон для подготовки аннотаций доступен по ссылке.

В соответствии с графиком приема аннотаций выделены следующие сроки:

  • До 30 мая 2025 года авторы должны направить аннотации на русском и английском языках в НИК С1 РНК СИГРЭ на адрес электронной почты координатора НИК С1 Станислава Утца (utts-sa@so-ups.ru) с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
  • До 1 июля 2025 года НИК С1 РНК СИГРЭ будет обеспечено рассмотрение аннотаций.
  • До 7 июля 2025 года в Технический комитет РНК СИГРЭ будет направлено решение об отборе аннотаций с утверждённым перечнем.
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