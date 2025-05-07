НИК С1 РНК СИГРЭ приглашает экспертов электроэнергетической отрасли подготовить аннотации докладов по вопросам планирования развития энергосистем на предстоящую 51-ю Сессию СИГРЭ в 2026 году
4 часа назад
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51-я Сессия СИГРЭ состоится в период с 23 по 28 августа 2026 года в г. Париж (Франция).
По направлению ИК С1 «Планирование развития энергосистем и экономика» на 51-ю Сессию СИГРЭ выделены следующие предпочтительные темы:
ПТ 1 Комплексное планирование объединенной энергетической системы для целей энергетического перехода:
- Формирование сценариев развития энергосистемы, при которых системы газоснабжения, теплоснабжения, электротранспорта, ИТ (дата-центры) рассматриваются в качестве нагрузок и в качестве источников обеспечения гибкости энергосистемы.
- Методики планирования и моделирование развития энергосистем с целью достижения углеродной нейтральности с обеспечением балансовой надежности и повышением живучести энергосистемы.
- Приоритизация плана управления активами и распределение инвестиций компании, включая роль частных инвестиций в магистральных сетях
ПТ 2 Стратегические инвестиционные решения в контексте энергетического перехода:
- Оптимальный портфель решений в области передачи, генерации, накопления энергии, а также альтернативных решений для обеспечения надежности, живучести и гибкости энергосистемы с учетом соответствующей структурой управления
- Экономика инвестиций и анализ рисков в новом энергетическом ландшафте
- Методы устойчивого управления активами, особенно для устаревшего оборудования
ПТ 3 Планирование киберфизических систем:
- Влияние цифровизации на планирование развития энергосистем: роль ИИ, цифровых двойников, больших данных
- Формирование физической, цифровой и электрической безопасности и применение их при управлении активами
- Реальные случаи успешного применения моделирования и цифровых инструментов в планировании развития энергосистем
Правилами приема заявок размещены на сайте РНК СИГРЭ на русском и английском языках.
Шаблон для подготовки аннотаций доступен по ссылке.
В соответствии с графиком приема аннотаций выделены следующие сроки:
- До 30 мая 2025 года авторы должны направить аннотации на русском и английском языках в НИК С1 РНК СИГРЭ на адрес электронной почты координатора НИК С1 Станислава Утца (utts-sa@so-ups.ru) с копией в адрес Ученого секретаря РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
- До 1 июля 2025 года НИК С1 РНК СИГРЭ будет обеспечено рассмотрение аннотаций.
- До 7 июля 2025 года в Технический комитет РНК СИГРЭ будет направлено решение об отборе аннотаций с утверждённым перечнем.