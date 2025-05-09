К 80-летию Победы команда Севкабель Порта совместно с фондом «Ленинградцы» подготовила проект «9 мая. Кабель жизни».

На набережной с 5 по 11 мая пройдет уличная выставка о работе завода «Севкабель» в годы войны. Там же, на набережной, команда Порта покажет фотографии и расскажет истории своих бабушек, дедов и прадедов, прошедших Великую Отечественную.

9 мая в «Студии 42» – показ фильмов о войне (вход по регистрации):

15:00 «Судьба человека», реж.С.Бондарчук, 1959

17:00 «Восхождение», реж.Л.Шепитько, 1976

19:30 «Летят журавли», реж.М.Калатозов, 1957

В День Победы на экране на главной аллее Порта – только стихи Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, Владимира Высоцкого, Николая Майорова, Давида Самойлова и Бориса Слуцкого.