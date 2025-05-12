В распределительные сети «Россети Юг» за три месяца 2025 года поступило 831 млн кВт*ч «зелёной» энергии

В I квартале 2025 года в распределительные сети филиалов «Россети Юг» поступило 831 млн кВт*ч энергии из возобновляемых источников (ВИЭ). В общей структуре отпуска в сеть «зелёная» энергетика заняла 11%.

В отчетный период объем поставок энергии ветряной генерацией составил 550 млн кВт*ч, гидрогенерацией – 158 млн кВт*ч, солнечной генерацией – 122 млн кВт*ч.

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть генерирующие объекты на основе ВИЭ в Ростовской области – почти 494 млн кВт*ч и Республике Калмыкия – 181 млн кВт*ч. В Волгоградской области объем полученной ВИЭ-энергии составил 95 млн кВт*ч, в Астраханской – 61 млн кВт*ч.

В настоящее время в Ростовской области вырабатывают электроэнергию шесть ветроэлектростанций (ВЭС) и одна гидроэлектростанция (ГЭС), в Калмыкии – три ВЭС и четыре солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области ВИЭ-генерация представлена 13 объектами солнечной генерации. В Волгоградской области производство «зелёной» энергии осуществляют две солнечные и одна ветроэлектростанции, одна шлюзовая и одна малая ГЭС. В регионах присутствия «Россети Юг» к сетям подключены более 20 объектов ВИЭ-генерации.