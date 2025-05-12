Во Всеволожском районе отреконструируют три километра дороги регионального значения «Петербург – Морье».

Во Всеволожском районе Ленобласти проведут реконструкцию трех километров дороги регионального значения «Петербург – Морье» (на отрезке 9-го по 11 км). Начальная цена тендера составила 1 млрд рублей. Сроки выполнения контракта заявлены до 3 октября 2027 года.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию и выполнить работы по переустройству всех коммуникаций, сносу построек в зоне работ, прокладке временных автомобильных дорог, укладке нового дорожного полотна и благоустройству территории.

Реконструкцию проведут участке дороги между Колтушским шоссе и трассой 41К-070 (пересекающей Румболовский бульвар). Этот участок трассы проходит по шоссе Дорога Жизни. Как следует из данных госзакупок, движение на участке расширят до четырех полос каждая шириной до 3,75 м, обустроят тротуары шириной 2,25 м, а также велосипедную дорожку шириной в 3 м.

Ранее комитет по госзаказу Петербурга разместил на сайте госзакупок тендер на поиск подрядчика для выполнения работ по подготовке документации для реконструкции участка Московского шоссе.