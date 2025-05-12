«Россети Ленэнерго» проводят рейды по выявлению незаконного монтажа ВОЛС в Санкт-Петербурге

За три месяца 2025 года специалисты филиала «Россети Ленэнерго» «Кабельная сеть» выявили более 5,3 км незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). С собственниками подвесов оформлен акт инвентаризации. Владельцы более 3,4 км линий заключили с электросетевой компанией договор на размещение.

Компания напоминает, что деятельность недобросовестных организаций связи создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов, приводит к нарушению электроснабжения потребителей, затрудняет выполнение и увеличивает время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи.

Часто монтаж нелегального ВОЛС проводится неквалифицированным персоналом, не имеющим допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей. Последствия – электротравмы различной степени тяжести вплоть до летального исхода.