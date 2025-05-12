«Россети Московский регион» торжественно открыли после реконструкции памятник создателям электрозаграждений в подмосковном Красногорске

9 мая в рамках торжественного митинга в д. Нефедьево г.о. Красногорск., посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войны, состоялось открытие после реконструкции памятника создателям противопехотных электрозаграждений.

Вместе с ветеранами и тружениками тыла компании «Россети Московский регион» в церемонии открытия приняли участие глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков и первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов.

- Сегодня мы отдаем дань памяти всем, кто героически защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны: и тем, кто, не жалея жизни сражался на фронте, кто ковал Победу в тылу. Наш долг - помнить и подвиг энергетиков, построивших систему электрозаграждений, сыгравшую значительную роль в битве за Москву, - отметил, выступая на открытии обновленного памятника, первый заместитель министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов.

К 80-летию Великой Победы композицию памятника дополнили две стелы, выполненные в виде смыкающейся звезды. На ее сторонах зафиксированы важнейшие вехи, связывающие профессиональную деятельность энергетиков и их боевые заслуги. На одной стороне – выдержки из распоряжения Государственного комитета обороны № 373 сс от 2 августа 1941 года о создании системы электрозаграждений, на другой – Указ Верховного Совета СССР от 1985 года о награждении Мосэнерго Орденом Отечественной войны I степени.

«Открытием данных стел энергетики компании «Россети Московский регион» ставят перед собой задачу бережно сохранять славную страницу истории московской энергетики – создание в 1941 году линии электрозаграждений», - подчеркнул заместитель генерального директора-руководитель аппарата «Россети Московский регион» Виталий Жуков.

Председатель Совета ветеранов «Россети Московский регион» Александр Митяев сообщил, что компанией была проделана колоссальная работа по поиску в государственных архивах новых имен строителей электрозаграждений, чтобы увековечить их в народной памяти. Он поблагодарил руководство компании за поддержку ветеранского движения и уважение к истории подвига военных инженеров и энергетиков.

В ходе митинга участники мероприятия возложили венки и гирлянды цветов к мемориальному комплексу «Рубеж обороны Москвы» и памятнику строителям противопехотных электрозаграждений.

«Бессмертный полк» в составе сотрудников компании со своими семьями прошел торжественным маршем вдоль мемориального комплекса, неся портреты родственников, защищавших нашу страну в годы войны.

Митинг завершился маршем военнослужащих Нахабинского гарнизона и праздничным концертом, на котором звучали песни военных лет.

Справочно: осенью-зимой 1941 года на ближних подступах к Москве в боевом содружестве с инженерными войсками энергетики построили 212 километров электрозаграждений. В комплекс электрозаграждений вошли 40 подземных трансформаторных подстанций, 287 км кабельных и 189 км воздушных линий.

Под Красногорском, на рубеже Нефедьево - Козино 4 декабря 1941 года было осуществлено первое боевое применение электрозаграждений в Великой Отечественной войне.

Диспетчерское управление электрозаграждениями замыкалось на центральный диспетчерский пункт «Мосэнерго» в бункере станции метро «Площадь Революции». Команду на включение и выключение электрозаграждений давали командиры обороняющихся частей.

Как работали электрозаграждения? Это были трех- или четырехрядные противопехотные заборы из колючей проволоки на деревянных кольях. Проволока на последнем ряду крепилась с помощью изоляторов и резиновых трубок и была под напряжением. Через каждые 50–70 метров к забору по подземным кабелям подводился электрический ток от построенных подземных подстанций, преобразующих трехфазный ток напряжением 6000 вольт в однофазное напряжение 1500–2000 вольт. Оно и подавалось на электрозаграждения. Подстанции располагались в блиндажах на расстоянии 1,5–2 км от электрозаграждений. Напряжение от линий электропередачи 6000 вольт также подавалось подземным кабелем к трансформаторам на расстоянии 5–7 км. Таким образом, электрозаграждения через систему ЛЭП и подстанций стали частью системы «Мосэнерго».