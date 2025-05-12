«Россети Северо-Запад» вложат в энергокомплекс Республики Коми 2,4 миллиарда рублей в 2025 году

Генеральный директор «Россети Северо-Запад» Вячеслав Торсунов и временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн обсудили развитие электросетевой инфраструктуры региона.



Вячеслав Торсунов рассказал, что в 2025 году компания отремонтирует в Республике Коми 185 километров линий электропередачи (ЛЭП), 60 подстанций 35-220 кВ, 100 трансформаторных подстанций, расчистит более 1 000 гектаров просек ЛЭП.



В частности, энергетики проведут масштабные работы на подстанции 35 кВ «Парма». Это обеспечит дополнительную надежность электроснабжения пригородов Усинска.



В 2025 году «Россети Северо-Запад» обеспечат необходимую мощность для индустриального парка «Зеленец» – первого в регионе. На единой площадке будут работать малые и средние предприятия лесной промышленности. Компания уже построила воздушную линию электропередачи 10 кВ и до конца года реконструирует подстанцию 110 кВ «Зеленец».

«Мы системно подходим к вопросу модернизации электросетевой инфраструктуры. В этом году направим на инвестиционную и ремонтную программы в Республике Коми 2,4 миллиарда рублей. Также разрабатываем Программу повышения надежности электроснабжения региона на 2026-2028 годы. У нас уже есть успешный опыт по подготовке и согласованию подобных программ по Архангельской, Новгородской, Псковской областям и Республике Карелия. Надеемся на продолжение этой работы в Республике Коми для модернизации наиболее «узких» мест в электросетевом комплексе. Рассчитываем на поддержку региона при согласовании Программы на федеральном уровне», — отметил Вячеслав Торсунов.