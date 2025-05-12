«Россети» модернизировали ключевой энергоцентр Саратовского Левобережья

Завершен многоэтапный проект реконструкции подстанции 220 кВ в Саратовской области. Работы позволили повысить надежность электроснабжения более 200 тыс. жителей и промышленности Балаковского района, в том числе металлургических и химических предприятий. Питающий центр также участвует в схеме выдачи мощности Поволжской генерации. Инвестиции превысили 630 млн рублей.

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Волги полностью заменили воздушные выключатели 110 кВ и 220 кВ на новое элегазовое оборудование отечественного производства с длительным сроком службы.

Также специалисты провели работы на ячейках распределительного устройства 220 кВ, модернизировали системы релейной защиты и противоаварийной автоматики. Это позволило повысить надежность работы отходящих от подстанции линий электропередачи 220 кВ.

На энергообъекте заменили щит постоянного тока, обеспечивающий питание РЗА, обновили аккумуляторы, смонтировали новые системы отопления, кондиционирования и вентиляции.