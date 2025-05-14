Группа «Терра-Ток» завершила обучение по системе менеджмента качества и основных положений стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Сотрудники Группы компаний «Терра-Ток» прошли обучение системе менеджмента качества и основных положений стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, получив сертификаты, подтверждающие их компетенции в области управления качеством.

С 21 по 24 апреля сотрудники Группы компаний «Терра-Ток» прошли обучение по системе менеджмента качества (СМК), повысив квалификацию. В основу программы положено изучение правовых, нормативных, организационных и методических основ разработки, внедрения и оценки систем менеджмента качества предприятий, а также процедур и правил сертификации. Особое внимание в программе уделено организации работы служб качества предприятий, специфики планирования и проведения внешних и внутренних аудитов, а также регистрации выявленных несоответствий и подготовке отчета по результатам аудита. Участники получили сертификаты, подтверждающие их компетенции в области управления качеством.

Группа «Терра-Ток» – российский производитель электротехнического оборудования, специализирующийся на разработке и производстве решений в области передачи электроэнергии. Компания реализует проекты для энергетической отрасли, промышленности и инфраструктурных объектов, обеспечивая надежность и эффективность своих продуктов. Обучение сотрудников является частью стратегии развития предприятия, направленной на обеспечение заказчиков высококачественной продукцией.