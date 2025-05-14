Модернизированный гидроагрегат увеличит среднегодовую выработку электроэнергии Красноярской ГЭС до 5%

На Красноярской ГЭС компании Эн+ (MOEX: ENPG) после модернизации запущен в работу первый гидроагрегат. В рамках реализации программы «Новая энергия» была произведена замена основного элемента — рабочего колеса. Модернизация гидроагрегата проводилась впервые с момента строительства ГЭС и теперь он способен выдавать максимальную мощность в 500 МВт в широком диапазоне напоров и уровней воды в водохранилище, что позволит увеличить среднегодовую выработку электроэнергии ГЭС до 5%, при этом коэффициент полезного действия гидроагрегата увеличится на 20%.

«В 2024 году, после 55 лет работы, гидроагрегат был остановлен для замены рабочего колеса. Это уникальная разработка российских инженеров. За счёт улучшенной конфигурации лопастей у гидроагрегата вырос коэффициент полезного действия. Это позволит увеличить производство электроэнергии и выдавать максимальную мощность в более широком диапазоне напоров. Новое колесо отличается не только формой, но и материалом исполнения — теперь это нержавеющая сталь, более стойкая к кавитационному воздействию», — рассказал директор Красноярской ГЭС Станислав Легенза.

«Сегодняшнее событие имеет особое значение для Красноярского края. Это не просто техническое обновление — это продолжение славной истории, связь поколений и уверенный шаг в будущее. Современные технологии, применённые при реконструкции Красноярской ГЭС, повысили эффективность и надёжность агрегата, что позволит и дальше вносить весомый вклад в развитие Сибири. Этот проект — результат слаженной работы специалистов, демонстрация высокого уровня отечественной инженерной мысли и подтверждение того, что Красноярский край остаётся опорным регионом российской электроэнергетики», — сказал министр промышленности и торговли Красноярского края Максим Ермаков.

Работы по модернизации гидроагрегата проводили в рамках реализации программы «Новая Энергия», которая направлена на модернизацию ГЭС Ангарского и Енисейского каскада и реализуется с 2017 года. За это время объем инвестиций в модернизацию составил более 20 млрд рублей. В том числе, средства вкладывались и в Красноярскую гидроэлектростанцию, на которой были реконструированы 7 гидроагрегатов из 12. До 2031 года компания планирует завершить модернизацию всех гидроагрегатов Красноярской ГЭС. Это позволит увеличить объем выработки возобновляемой чистой электроэнергии до 5% при нынешнем уровне воды, снизить нагрузку на угольные ТЭЦ и сократить углеродный след. Это благоприятно отразится на экологии Красноярска.

Напомним, Красноярская ГЭС — вторая по величине ГЭС в России и одна из 10 крупнейших ГЭС в мире. Изображение Красноярской ГЭС находится на оборотной стороне бумажных купюр достоинством 10 рублей образца 1997 года. Оснащена единственным в России судоподъемником. Электростанция размещается в плотине длиной 1 072 м и шириной 124 м и включает 12 гидроагрегатов мощностью 500 МВт каждый. С момента ввода в эксплуатацию станция выработала более 1 трлн. кВтч электроэнергии, что в среднем составило 18.48 млрд кВтч в год.