На Пальеозерской ГЭС завершился капитальный ремонт оборудования

Энергетики филиала «Карельский» ПАО «ТГК-1» провели капитальный ремонт гидроагрегата №1 мощностью 12,4 МВт на Пальеозерской ГЭС.

Ремонт проведен с полной разборкой гидроагрегата. За четыре месяца специалисты привели в исправное состояние ротор и статор генератора, произвели ремонт рабочего колеса турбины, напорных камер и водовода проточной части гидроагрегата, а также механизмов быстропадающих затворов и сороудерживающих решеток.

«Плановые капитальные и средние ремонты периодически проводятся на всех станциях, это необходимо для поддержания оборудования в работоспособном состоянии. Специалисты выполнили большой объем регламентированных и сверхтиповых работ, это повысит надежность работы станции, безопасность при эксплуатации и обслуживании оборудования», — отметил директор Каскада Сунских ГЭС Евгений Лопатин.

Пальеозерская ГЭС — гидроэлектростанция Карелии, расположенная на реке Суна, является верхней ступенью Каскада Сунских ГЭС. Установленная мощность — 24,9 МВт. Первый гидроагрегат запущен в работу в 1954 году.

ПАО «ТГК-1» (входит в Группу «Газпром энергохолдинг») — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1» объединяет 51 электростанцию в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.

Филиал «Карельский» ПАО «ТГК-1» объединяет 16 гидроэлектростанций — это три каскада ГЭС: Выгских, Сунских и Кемских, а также Петрозаводскую теплоэлектроцентраль.