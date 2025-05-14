Утвержден новый ГОСТ Р на правила контроля

Приказом Росстандарта от 15 апреля 2025 года № 294-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 72023-2025 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила и контроль выполнения работ».

Документ впервые вводит единые правила монтажа и пусконаладку систем, включающих бытовые электроприборы, работающие от однофазной сети до 250В:

Конвекторы,

Тепловентиляторы,

Греющие панели (радиаторы),

Радиаторы с жидким теплоносителем,

Аккумуляционные комнатные обогреватели,

Полотенцесушители.

Стандарт не распространяется на монтажные и приемо-сдаточные испытания стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят промышленное оборудование, приборы для взрывоопасных сред, обогреватели в кондиционерах, нагревательных кабелей, пленочных полов и т.п.

ГОСТ Р 72023-2025 вступит в действие с 1 октября 2025 года.