Утвержден новый ГОСТ Р на правила контроля

26 минут назад
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Источник:
sroportal.ru
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Приказом Росстандарта от 15 апреля 2025 года № 294-ст утвержден национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 72023-2025 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Стационарные системы электрического отопления в жилых зданиях. Монтажные и пусконаладочные работы. Правила и контроль выполнения работ».

Документ впервые вводит единые правила монтажа и пусконаладку систем, включающих бытовые электроприборы, работающие от однофазной сети до 250В:

  • Конвекторы,
  • Тепловентиляторы,
  • Греющие панели (радиаторы),
  • Радиаторы с жидким теплоносителем,
  • Аккумуляционные комнатные обогреватели,
  • Полотенцесушители.

Стандарт не распространяется на монтажные и приемо-сдаточные испытания стационарных систем электрического отопления, в состав которых входят промышленное оборудование, приборы для взрывоопасных сред, обогреватели в кондиционерах, нагревательных кабелей, пленочных полов и т.п.

ГОСТ Р 72023-2025 вступит в действие с 1 октября 2025 года.

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